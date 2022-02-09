产前超声医学会诊 探索“云”模式

科技日报讯 （记者俞慧友 通讯员严晓博 严丽）新冠肺炎疫情下，湖南孕产妇检查及会诊用到了智能化“云”模式。近日，记者从中南大学湘雅医院获悉，由该院产科牵头组建的湖南产科救治联盟，正式启动了“5G远程产前超声会诊平台”，拟以“互联网+”形式推进优质医疗资源下沉，提升产科临床、产前超声和遗传诊断水平。

中南大学湘雅医院产科主任张卫社介绍，近年来，湘雅产科着力于在危急重症孕产妇救治、出生缺陷的有效筛查、精准诊断及综合干预等方面发力，并取得了诸多优秀的成果和经验。此次，启动“5G远程产前超声会诊平台”，一为探索远程产前超声多学科会诊新模式，二为探索母胎危重疑难疾病超声诊断的联盟化帮扶新路径。

据了解，“5G远程超声会诊平台”是一套基于医院区域互联网、专用网络及5G网络进行数据交互，实现远程会诊等超声科数字化建设的先进系统，借助这一系统可为接诊医院遇到的难以确诊的疑难复杂病例提供专家远程会诊。此外，平台还可开展云质控、云教学、云科研，赋能临床质量控制、学科建设发展及人才培养。未来，借助这一平台，还有望实现更多远程互联及多学科MDT会诊，推动检查规范化、测量标准化、报告同质化及诊疗远程化，打造集医联体、质控中心、抗疫救灾、线上线下培育教学、云上走基层于一体的5G远程产前超声医学会诊中心。

“这只是一个探索的开端，我们的终极目标是实现孕产妇在家门口、社区，就能通过云平台，得到同质化检查、高水平临床诊断及多学科的诊疗。”张卫社说。