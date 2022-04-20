梳理需求列清单 养老服务将实现“全覆盖”

【现实挑战】老年人养老服务需求呈现多样化、个性化，单一机构很难满足

【应对策略】北京市将在政府监管下培育养老服务主体，整合涉老资源为居家老人提供针对性服务

面对老人多样、个性化的养老服务需求，北京市委社会工委市民政局成立“工作专班”，按照“培育一类主体、构建两种模式、实现全面覆盖”的思路，开展创新完善养老工作模式试点。

近日，北京市委社会工委书记、市民政局局长徐志军到西城区调研养老服务工作，组织召开座谈会，邀请白纸坊街道、月坛街道8个社区不同年龄段、不同身体状况、不同收入水平的居家老年人代表，以及社区居委会、社区社工、社区志愿者、社区养老服务驿站、社区卫生服务中心、物业公司、家政服务公司、社会餐饮企业等16名基层社区工作人员进行座谈，全面征集老年人的养老服务需求及意见建议。

老人建议增加活动 街道称个性化需求还需细化

来自月坛街道铁二二社区的崔万忠今年71岁，是一位“活力老人”，他建议延长社区老年人活动室的开放时间，同时对其他社区的老年人开放。61岁的张福玲上有90岁高龄的父母，自己也是老人，照顾高龄老人压力很大，她希望对60至80岁老人提供更多活动，缓解压力。

“独生子女特殊困难家庭的老人，面临上有老下有小的难题，特别是在遇到老伴儿突发急性病，对这样的老人更是雪上加霜，希望制定政策时倾向于独生子女特殊家庭老人，让他们老有所养、老有所乐。”月坛街道居民刘凤斌老人说。

座谈会上，居家、社区养老居民代表以及基层养老工作人员，纷纷对当前社区居家养老工作开展现状、医护服务、养老资源供需对接精准性等问题提出意见和建议。

“以西城区月坛街道汽南社区为例，老年人的个性化需求，需要进一步细化；为老服务的专业化品质化还有待提高。”西城区月坛街道汽南社区党委书记惠胤杰，在座谈会现场提出自己工作中遇到的养老难题。

“对于老人的个性和需求不同，我们服务也存在一定难度，需要不断提升员工的服务质量和水平。”美和康（北京）家庭服务有限公司负责人祁凯军表示，员工在家庭养老服务方面也存在一定困难，以期通过提高服务质量让老人满意。

徐志军现场听取了来自基层代表提出的意见和建议，了解养老需求，将碎片化养老政策结合起来，精准开展为老服务。

北京将整合涉老资源 为老人提供针对性服务

据了解，近日，市委社会工委市民政局成立由主要领导任组长的创新完善养老工作模式专项工作组，通过查阅资料、分析数据、重点访谈等方式，了解不同年龄阶段、不同收入群体、不同身份老年人的服务需求，梳理现行政策对全市各类老年人群体的服务供给情况，分析全市养老服务政策体系中供需对接、产业发展、市场培育等方面存在的痛点和难点问题，提出对策建议，创新发展模式。

下一步，本市将按照“培育一类主体、构建两种模式、实现全面覆盖”的思路，开展创新完善养老工作模式试点，努力让老年人过上满意的、高品质的晚年生活。

“培育一类主体”即培育政府严格监管、政府主导，以养老事业发展为目标、市场化运作的养老服务主体，为老百姓提供可信任信赖、服务质量有保障的养老服务。

“构建两种模式”即开展就地居家养老服务模式试点，依托街道养老服务联合体建设及纽带平台，整合养老服务机构、物业公司、家政公司、医疗机构、养老助餐、志愿服务组织等各类涉老服务资源，为老年人提供针对性服务；开展异地社区养老服务模式试点，选择郊区闲置宅基地较多的村或待转型培训疗养机构，支持通过适老化改造和应急设备配置，打造高品质的田园（山水）养老社区，为城区老年人异地养老提供更多的选择。

“实现全面覆盖”即全面调查梳理老年人养老服务需求诉求，列出每项养老服务项目清单，包括服务项目、服务规范、服务主体、服务提供方式、服务价格等，全面覆盖不同年龄、不同类别老年人的多样化、个性化的养老服务需求。

工作专班开展系列调研 直面问题改进措施

值得关注的是，当天是工作专班成立后进行的第一场调研。随后，调研组还实地查看了白纸坊街道华方居家养老配餐中心、白纸坊街道右北大街社区养老服务驿站，详细询问养老助餐点的老年餐价格、运营成本及享受政府支持政策情况，深入了解养老驿站开展居家养老服务项目及价格、员工构成及薪酬、医养结合服务等情况。

接下来，市委社会工委市民政局将开展一系列调研，邀请老人“提需求”、养老从业人员“提建议”，直面问题、改进措施、完善服务，切实增强老年人的获得感和幸福感。（任可馨）