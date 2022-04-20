北京：多区加强集中隔离点管理

北京青年报记者昨日从西城区、朝阳区等区了解到，由于本市新近发生几起隔离点感染病例，多区已迅速行动起来，对集中隔离点加强管理。

西城区近日召开集中医学隔离观察点点长工作调度会。会上指出，集中医学隔离观察点工作人员要把各项工作指引动态落实落细，最大限度减少疫情传播风险。各隔离观察点工作团队要加强学习各项工作规范，针对新的规范，要及时完善修改工作标准。要善于总结、交流工作中有利于管理服务工作的小措施、小妙招，及时推广先进经验，不断提升疫情防控能力和水平。各隔离观察点点长要及时关注疫情的最新变化，熟悉了解隔离人员来源，加强风险研判，切实提高安全防范意识。隔离观察点行政管理团队和医疗团队要相互配合，每日召开调度复盘会，加强分析研判，发现问题、解决问题。

会议还强调，区应急局、卫健委要加强梳理完善工作机制，形成一套完整闭合的隔离流程体系。对于突发状况的应急处置，隔离点要做好情况和处置流程记录，区应急局、卫健委要梳理形成规范的突发情况处置操作手册，指导各隔离点遇到突发问题有依可循。隔离观察点工作人员要做好自身防护。

近日，按照朝阳区疫情防控指挥部要求，香河园街道快速响应、周密部署，抽调4名经验丰富的机关干部进驻集中医学观察点，全力做好服务保障工作。按照疫情防控要求，成立现场指挥部，由街道工作人员和酒店、医务、防疫、公安等工作人员共同组成，设置了防控消毒、健康观察、信息联络、安全保卫、后勤保障、病例转运、人文关怀等7个工作组，全力做好服务保障工作。与此同时，成立临时党支部，发挥党员先锋模范作用，坚决筑牢疫情防控坚实防线。

据介绍，工作人员分班编组，24小时在岗在位。严格核酸采样、环境消杀、垃圾清运、餐食配送等工作流程，确保服务保障全方位、无死角。对于集中观察人员的诉求，街道工作人员第一时间建立人员台账，除个人基本信息外，还将饮食情况、健康状况、关注事项等信息记录在案。（解丽 李泽伟）