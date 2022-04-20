打通堵点卡点  保障物流畅通（国务院联防联控机制发布会）

本报北京4月19日电 （记者杨彦帆）国务院联防联控机制19日召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，要继续坚持外防输入、内防反弹，坚持科学精准、动态清零，不犹豫、不动摇，抓实抓细疫情防控各项举措，层层压实责任，推动检测、转运、收治各环节紧密衔接，尽早实现社会面清零目标。要切实保障好就医用药、食品供应，及时回应和解决群众迫切需求。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有介绍，3月1日至4月18日，31个省份和新疆生产建设兵团累计报告本土感染者497214例，波及除西藏自治区以外的所有省份。近段时间，全国疫情形势呈现逐渐企稳态势，但地区之间交叉输入影响明显，各地动态清零的任务十分艰巨。河北、江苏、浙江、安徽、广东、福建、辽宁等省疫情总体趋于平稳。吉林省吉林市疫情持续好转，处于下降趋势，长春市疫情呈现下降态势，近日新增感染者均为集中隔离发现，但由于感染基数大，社区风险未完全排除，需持续强化疫情防控措施，巩固防控成果。上海市近日疫情仍处于高位，社区传播风险仍然较高，防控形势依然严峻，防控任务仍十分艰巨紧迫。

农业农村部合作经济司副司长、一级巡视员毛德智介绍，全国“菜篮子”产品的生产总量有保障，目前在田蔬菜面积7384万亩，4月上旬产量达到了1930万吨，相当于可提供每人每天2.7斤菜。一季度肉蛋奶产量同比分别增长8.8%，2.5%和8.3%，水产品供应平稳，目前主要问题是部分地区物流配送不畅。下一步，将会同有关部门全力打通堵点卡点。督促各地把粮油、蔬菜、水果、肉蛋奶、水产品等农产品纳入常态化疫情防控重点保障物资范围，对重点物资运输车辆优先发放全国统一的通行证。加强重点地区“菜篮子”产品保供，推动全域封闭地区尽快设立“菜篮子”产品中转调运站、接驳区或分拨场，采取“换人不换车”等方式，解决跨区运输问题。

交通运输部公路局局长吴春耕表示，要增强物流保通保畅工作的责任心和紧迫感，千方百计、优先保障居民生活必需品的供应，把畅通物资配送“最后一公里”作为重中之重来抓好落实。严格实施货车司机“即采即走即追”“人员闭环管理”的举措。加快推广使用全国统一互认的通行证，确保统一格式，办理方便，足量发放，全国互认，通行顺畅。加快筹备设置和用好物流中转场地，确保货物接驳运输，人员闭环管理，互不接触。

建立重点物资车辆的通行证制度，是应急状态下努力保障重点物资跨区域、跨省份运输的重要举措之一。吴春耕说，交通运输部对规范通行证的制度发放、使用管理等工作作出了部署安排。截至4月17日，23个省份已按要求建立通行证制度，10个省份31个应急物资中转站陆续启用，上海港集卡通行证稳步实施，重点物资运输保障明显改善。

国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示，针对部分地区“最后一公里”和“最后一百米”的配送问题，根据地方政府实际需求，配合做好应急物资和生活必需品的运输和配送。截至4月18日，上海市邮政快递企业日均参与保供的车辆已有1200余辆，参与人员3000余人，累计运送的生活物资6000多吨。在吉林省，省邮政管理局统筹全省10家邮政快递企业的运力资源，累计投入车辆近万辆，运输疫情防控和生产生活物资。

“目前还没有发现新冠病毒变异在传染性、致病性等方面有明显的规律，既有可能向传染性增强、致病性减弱方向发展，也有可能向传染性和致病性都增强的方向发展。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，在未来的疫情防控方面，要从思想上做好长期斗争的准备；提高防控能力，特别是对可能出现的规模化的新冠疫情，要有预判能力、有规避出现规模化疫情的能力；进一步加强疫苗接种工作，特别是对老年人和有基础性疾病的人；要加强人员队伍保障，有能力短、频、快地完成疫情涉及辖区内全员核酸检测；扩建医疗设施，满足接收短期内出现的感染者人数暴增而产生的医疗服务需求；扩建方舱隔离设施，确保无症状感染者和轻症病例能集中隔离观察；做好其他医疗救治资源的储备。

截至4月18日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗33亿1746.3万剂次，完成全程接种的人数为12亿4676.9万。60岁以上老年人疫苗接种覆盖人数达到2亿2552.1万，完成全程接种2亿1393.8万，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的85.41%和81.03%。

《 人民日报 》（ 2022年04月20日 04 版）