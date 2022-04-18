4月16日，由农业农村部农业贸易促进中心、农业农村部农产品质量安全中心、中国绿色食品发展中心等多家事业单位作为指导单位，十余个全国各省农业农村厅及市级政府支持，数家国家级科研和经济研究机构担当研究院专家委员会的全国公益性预制菜行业自律组织——中国预制菜产业联盟成立。

此次联盟成立大会邀请了农业农村部农业贸易促进中心副主任宋聚国，农村农村部农产品质量安全中心总农艺师孔巍，安徽省农业农村厅副厅长、一级巡视员杨增权，中国预制菜产业联盟研究院首届专家委员会专家李成贵，中国预制菜产业联盟轮值主席、广东恒兴集团董事长陈丹，中国预制菜产业联盟理事长、一亩田集团CEO邓锦宏，恒生发布创始人昕原，联盟委员会成员代表，企业成员代表以及境内外支持单位代表等嘉宾出席。

活动现场，宋聚国、国家邮政局发展研究中心主任沈鸿雁、孔巍分别授予一亩田理事长单位、秘书长单位，授予恒生发布常务副理事长单位、联合秘书处单位，授予中国标准科技集团有限公司联盟标准化委员会。

宋聚国表示，中国预制菜产业联盟的成立是对当前预制菜产业发展迫切诉求的积极回应，为更好推动预制菜产业高质量发展，实现预制菜助力推进农村一二三产业融合发展，提供了组织保障，正当其时、意义重大。联盟希望通过凝聚行业各方力量，为“产销学研”等全链路成员单位提供互融互通平台，通过树标准、立规范、建准则、做服务，实现行业健康、有序、可持续性发展。

中国预制菜产业联盟轮值主席、广东恒兴集团有限公司董事长陈丹表示，中国预制菜产业联盟将通过整合产业力量，提升产业效益，提高产业的生态价值，为企业赋能。

联盟专家委员会秘书长、恒生发布创始人昕原表示，预制菜大市场的建设离不开产业标准和评价体系。据悉，联盟成立后，将会为联盟成员提供定制销路对接、联盟展会服务、线上线下联动等九大服务，依托全链路信息化和商业互动，凝聚行业各方力量，为“产销学研”全链路成员单位提供互融互通平台，通过树标准、立规范、建准则、做服务，实现行业健康、有序、可持续性发展。

联盟秘书处代表、一亩田副总裁彭南峰表示，联盟秘书处将在农业农村部贸促中心等相关部门领导下，紧密围绕联盟成员单位及产业发展需求，做好行业标准化、品牌化、市场化相关服务，为预制菜产业发展凝聚更强力量，为推动乡村产业融合发展开辟新路径。（实习生 李紫蔚）