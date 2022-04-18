“满天星”覆盖奉贤城乡社区

4月17日，上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心的工作人员入驻“满天星便民超市”，承担分拣配货等工作。

于 薇摄（新华社发）

“今天我们开了一个‘女士专场’。”4月17日中午，刚刚结束一场社区群“直播带货”的上海奉贤区南桥镇正阳社区“星管家”何冰告诉记者。

“星管家”是“满天星便民超市”的志愿服务者。为了解决城乡居民疫情防控期间对生活用品的需求问题，奉贤区从实际出发，推出“满天星便民超市”计划，在老百姓家门口设立便民点，让封闭管理中的居民不出社区就能满足基本生活需要，以一间“满天星便民超市”解决社区保供配送“最后一百米”问题。

蔬菜套餐、肉类套餐、大米、食用油、调味品套餐、洗漱礼包、日用品礼包、日常家庭用药、提前一天申请调配的特需药品……“满天星便民超市”有的只有10平方米大小，有的搭个棚子，有的由辖区内商户提供门店场地，以“居民下单、商超配单、志愿者送单”的形式，努力保障群众的基本生活。

正阳社区共有3个居委会、12个小区，何冰和“星管家”们建立了12个群，群里共有4000多人。“每天睁开眼睛，就想着还要满足那么多人的需求。”何冰的压力与成就感并存。他说，封控刚开始的时候，很多人的生活物资准备并不充足，不过，“满天星便民超市”开张一个星期不到，不少家庭冰箱里都塞得满满当当了。

奉贤区委书记庄木弟介绍，建立“满天星便民超市”，为的是满足疫情封控期间三方面需求：一是基本生活物资的集采集配，全力保障蔬菜、肉类等主副食品和生活必需品的充分供给，实现“应供尽供”；二是奶粉、尿布、常用药等特殊物资的代配代购，解决个性化的物资需求；三是加大对社区困难人群的关怀帮扶。

从4月2日设立第一家“满天星便民超市”到16日，奉贤全区已建成443家，基本实现社区全覆盖，累计实现订单量45万多份，帮扶困难人群10.8万人次。

《 人民日报 》（ 2022年04月18日 02 版）