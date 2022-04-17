我国核酸检测能力达每天5165万管 检测能力和可及性不断提升

新华社北京4月17日电（记者董瑞丰）核酸检测是判断新冠病毒感染的“金标准”，是落实“四早”要求的关键举措。记者从国务院联防联控机制了解到，截至目前，全国有1.31万家医疗卫生机构具备检测能力，检测能力达到每天5165万管。

据了解，我国目前有近15万技术人员从事新冠病毒核酸检测，共批准上市了37个核酸检测试剂。全国普遍达到6小时以内出结果，创新开发了5合1、10合1、20合1混采检测技术，检测策略也在不断优化。西安、郑州、天津等地可在1天内完成约1200万人口的核酸检测。

为加强核酸检测全流程质量的把控，有关部门先后印发了一系列重要文件，细化、规范化核酸检测工作，采取一系列举措确保检测结果准确可靠、结果报告及时有效。比如，将医疗机构、疾控中心、第三方实验室等各类核酸检测机构纳入质控、质评体系统一管理；对核酸检测组织管理者、采样人员、包装运输人员、检测人员、报告人员、质控人员、感控人员等在内的所有人员均开展有针对性的培训；针对采、送、检、报流程，提出了一系列更加细化和具体的要求，进一步提升核酸检测质量和效率。

为尽快战胜疫情，当前上海市的核酸检测工作正开足马力推进。自4月4日起，上海市已开展多轮全市范围的核酸检测，优化核酸检测频次和防漏采措施。