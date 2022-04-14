吉林省各市州均实现疫情防控社会面清零目标

新华社长春4月14日电（记者姚湜、段续）14日，记者从吉林省疫情防控工作新闻发布会上了解到，经过45天的艰苦鏖战，吉林省各市州均实现了疫情防控社会面清零目标。

14日，长春市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上宣布，按照国家疫情防控有关规定，通过对最新一轮核酸检测结果综合研判，4月13日24时长春市实现了社会面清零目标。吉林市于4月8日宣布实现社会面清零目标，正在分区分级分类有序放开社会面。延边朝鲜族自治州3月25日以来就实现社会面清零，4月6日封控区、管控区全部解封解控，逐步恢复正常生产生活秩序。目前有感染者报告的白城市、辽源市、梅河口市新增感染者均为隔离管控人员，四平市已连续多日没有新增病例。

以长春市实现社会面清零为标志，吉林省本轮疫情防控已经进入巩固成果、动态清零、逐步恢复生产生活秩序的收尾阶段。专家表示，“社会面清零”说明已经初步阻断了新冠病毒的社区传播，是逐步解封的一个前提条件。“社会面清零”后，不代表彻底解封，居民仍需加强防范，主动、自觉地落实核酸检测、抗原自测、健康监测等措施，防止疫情出现反弹。