气溶胶传播“飘忽不定”，户外公共场所也要戴口罩

4月12日，山东省枣庄市台儿庄区发布紧急提醒，该区一居民未佩戴口罩到户外某处挖野菜，被同时间在该处停留的1名未佩戴口罩的无症状感染者传染上新冠肺炎，经流行病学调查分析研判，系气溶胶传播导致感染。

此前，宁波市疾控中心4月10日晚发布消息，通报当地某确诊病例乘坐自驾车（开车窗、未戴口罩）进入某地下停车场，同时间段内另有2位续发新冠肺炎病例在该停车场内停留且未戴口罩，存在气溶胶传播导致感染的可能性。

早在2020年2月8日举行的上海市疫情防控工作领导小组新闻发布会上，卫生防疫专家就已表示，新冠肺炎传播途径主要为直接传播、气溶胶传播和接触传播。

与其他传播途径相比，气溶胶传播似乎更加“飘忽不定”，这和气溶胶的特性有很大关系。

气溶胶可以漂浮至更远处，造成远距离传播

“气溶胶是指固态或液态微粒悬浮在气体介质中、直径在0.001—100微米之间的微小颗粒物组成的系统。”湖北大学生命科学学院、省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室陈纯琪教授解释，就像抽烟产生的烟雾，悬浮在空中久久不散，有时候即使看不到了也能闻到烟味。

直径约为0.1微米的新冠病毒，可以附着在尘埃、飞沫上，或者是失去水分的飞沫核上，以气溶胶的形式进行空气传播，也就是气溶胶传播。

“质量大的飞沫、尘埃很快就会落到地面，质量小的飞沫核在空气中几乎不下沉。而且飞沫核中的新冠病毒有蛋白质膜壳的保护，可以长时间保持活性。因此气溶胶可以漂浮至更远处，造成远距离的传播。”陈纯琪表示，这也是气溶胶传播比较隐匿的原因之一。

很多行为都可以产生气溶胶，比如呼吸、咳嗽、说话、吐痰、呕吐、大小便（水冲洗）等。医学检验实验室等人员在接触患者的血液、尿液、粪便等样本时也可产生气溶胶。产生途径多，也让气溶胶传播增加了更多的不确定性和隐匿性。

防范难度增大，但也并非防不胜防

不过陈纯琪表示，虽然气溶胶传播让人们防范难度增大，但也并非防不胜防。

“正常的呼吸虽然可以产生气溶胶，但比咳嗽和喷嚏产生的量小得多。一般来说，无症状感染者的新冠病毒Ct值是比较高的，所产生的气溶胶里的病毒载量也会比较低，因此传播力也较差。”陈纯琪介绍，通常来讲，只有达到极高数量级的阈值，部分病毒才能由黏膜进入人体。在密闭空间或空气流通条件不好的地方，气溶胶传播病毒的风险较高。

陈纯琪分析，宁波病例就发生在停车场内，这里是相对比较密闭的空间，通风环境不好。气溶胶比较怕空气流通，风一吹就能很快散开。因此在室内勤通风，是有效预防气溶胶传播的方式之一。

当然这也不能说，在户外就一定能“高枕无忧”，山东病例就发生在户外。对此陈纯琪表示，如果户外没有风，那么气溶胶中的病毒载量也能达到一定的浓度。同时也不排除有一些人对于病毒更易感，或者像奥密克戎变异株，由于其表面刺突蛋白附着人体细胞能力更强，微量病毒可能就会造成新冠病毒的感染。

“这两个病例再次提醒我们，在公共场所，无论室内还是户外，一定要规范地戴好口罩，特别是在电梯、出租车、办公室等密闭狭小的空间内。”陈纯琪提醒，“口罩可以对颗粒直径较大的气溶胶进行物理隔绝，如果是具备熔喷层的口罩则可以通过静电作用吸附小分子气溶胶。”

此外，通过气溶胶形式悬停在衣物、皮肤的病毒，只有极微小的比例能通过手部触摸进入眼口鼻。这样的病毒量，引发疾病的可能性不高。陈纯琪建议，日常尽量不要去人员密集的地方，与人保持2米的安全距离，勤洗手、勤消毒；对于预防下水道途径的气溶胶传播，尽量在使用马桶的时候，闭盖冲水。