吉林20万名党员干部下沉基层抗疫

在吉林省吉林市船营区向阳街道昆明社区，“第一书记”吴美琴遇到了难题。“理想家园小区、桃源礼小区封控之初，社区和物业工作人员陆续出现阳性病例，只剩下两名物业人员要服务1000多户居民，群众基本生活需求难保障。”

让吴美琴感到庆幸的是，社区内党员迅速报到，一天汇聚300多名党员。两个小区都成立了临时党支部，筛选出13名党员组建党员突击队，各项工作迅速高效运转起来。

面对复杂严峻的疫情形势，吉林省全面落实省、市、区、街道、社区五级书记抓防控，有疫情防控任务的1452个城市社区全部选派了“第一书记”。省市县20余万名党员干部迅速下沉基层，在抗疫一线成立临时党组织7000余个，组建党员先锋队、突击队1.2万支。

在城镇，街道社区党组织充分发挥党建引领基层治理优势，扎紧扎实“街道、社区、网格、楼栋、单元”五级疫情防控防线。在乡村，9340名村党组织书记带领17.5万名农民党员、11.1万名志愿者，织起排查、防控、服务的大网。全省各级公立医院有1117个基层党组织参与疫情防控，在抗疫一线成立临时党支部196个；各国有企业、两新组织全力保供应，推动有序复工复产；全省高校建立临时党组织372个，凝心聚力坚决遏制校园疫情。

眼下正是长春市疫情防控最关键阶段，吉林省部分市州火速集结1.8万余名党员干部和医务工作者驰援。

吉林省还广泛招募志愿者参与抗疫，据“吉事办”小程序数据显示，目前全省注册志愿者人数超过60万，是疫情之前注册人数的两倍。

历经疫情大考，吉林各地基层党组织正变得更加坚强有力。

《 人民日报 》（ 2022年04月14日 03 版）