尽最大努力让感染者尽快康复（抓细抓实各项防疫工作）

方舱医院在救治新冠病毒感染者中发挥着至关重要的作用。当前，上海已建成100多个方舱医院，床位数逾16万张。有不少方舱医院规模巨大、收治人数众多，且“进舱”“出舱”快速运转。4月12日，记者走进收治近1.5万名感染者的上海新国际博览中心方舱医院，实地采访运行情况。

全情投入，改善医疗服务

从早上8点到凌晨2点，张燕平就像上满发条的钟表，一刻不停地工作。作为天津医科大学总医院援沪方舱医疗队医疗救治组组长，她所在的新国博方舱医院N1舱，是一个大舱，入住1500多名感染者。

如何匹配医疗需求？“一进舱，我们就一对一做健康评估。”张燕平说，将感染者分成绿黄红三类，绿色代表无症状，黄色表明有低热、头疼等轻微症状，红色则表示有肿瘤等合并症，需要密切观察。根据分类，N1舱将“红色”重点患者安置在护士站旁，能给予最快、最多的照料。

在住着约1500名感染者的N4舱，江西援沪吉安医疗队医疗组组长沈建忠刚完成交接班。即便吃饭时间，找他的电话也是一通接着一通。

“第一次走进这么大的方舱，我就感觉挑战不小。”沈建忠说。怎样安抚大家的情绪？怎样照顾有基础病的感染者？如何防止医务人员感染？一周多来，他和同事全身心投入，力求解决这些问题。

N4舱特点是小儿感染者较多，最小的才1岁。“我们专门配备了儿科医生和心理医生，还建起亲子病房，尽可能让同样被感染的家长陪伴孩子。吉安医疗队负责700多名感染者，亲子病房就有280间。”沈建忠说。

新国博方舱医院中医专家组组长、上海中医药大学附属龙华医院医疗领队方邦江教授，曾参与过武汉雷神山医院感染科的救治工作。他介绍，中医药疗法已在新国博方舱医院全面推广。中医药充分发挥因人因时因地制宜的辨证施治优势，为感染者提供有针对性的治疗。

在好几个舱内，医护配比是1∶5，护士要承担相当多的工作量。观察病情、体征监测、心理疏导……除了繁忙的日常工作，还有不少群众的“操心事”需要解决。

一天深夜2点，天津医科大学总医院援沪方舱医疗队护士长魏文桂刚下夜班，一名感染者辗转联系到她，语气十分焦急：“我爱人和孩子忘了带钥匙，被锁在门外很长时间，能不能帮忙把钥匙送回家？”

魏文桂赶紧将情况上报指挥部，之后又联系方舱内人员给钥匙消毒，并安排专人交接，再通过社区派人送到家。“群众有困难，能帮尽量帮。”方舱里的急事难事、苦活累活，护士们做了许多。

以真心换真心，方舱的“住客们”看在眼里。“我刚进来时浑身酸痛，医生护士天天关心我。身体恢复后，又邀请我们参加健身操等活动。”感染者黄女士说，医疗队员不远千里来帮助上海，令她很感动。

全力付出，做好后勤保障

走进天津援沪医疗队储存物资的一级库，医疗队常务副领队万健正忙着清点物资。在他身后，成排的货架上整齐码放着各种物资箱。“我们4月3日到达上海时，随队带足了15天的物资量，仅医疗防护物资就有近3000箱、约50万件，最近上海又给我们补充了不少，现在物资比较充足。”万健说。

正说着，几名医护人员来领取防疫用品，万健早已把当天所需物资分门别类归置好，摆放在指定区域。“提前做好清点，也是想让医护人员少为物资操心。”万健告诉记者，方舱内的医护人员每6小时一个班，24小时轮班上岗，“别看只有6小时，穿着密封的防护服，身体负担还是比较重，希望他们出来尽量多休息会儿。”

方舱内部，也需要专人统筹物资分配。武汉大学中南医院神经外科主治医师宫睿，承担着W3舱后勤物资组组长的工作。“进入方舱就意味着从清洁环境进入了污染环境，所以方舱内的物资配送主要由医护人员自己来完成。”宫睿说，W3舱内有1300多名感染者，医护人员要和工勤人员、志愿者等一道努力，才能完成物资分配。

方舱里人员众多，必须及时清运大量垃圾。“看见那些一人高的医废垃圾桶了吗？”魏文桂指向远处，“那都是我们在方舱里小桶装大袋，再大袋装大桶运送过去的。”N1舱每天有4名护士参与运送垃圾，一趟下来全身湿透。

做好方舱的生活保障，还要尽力解决吃饭、用药等方面的多样化、个性化需求。宫睿介绍，现在大部分餐食属于普通餐，但后勤方面也会根据感染者实际需要，尽量丰富供应。此外，医护人员准备了各类急、慢性病治疗药物，基本能满足日常用药需求。

工勤人员也承担了方舱后勤大量的重活、累活。记者碰到魏锐时，他刚换下防护服。他所在的“医管家”公司专门从事医疗后勤保障工作。在方舱里，他每个班次平均要运送四五十桶垃圾。“穿着防护服干活，不能喝水、上厕所，眼前都是‘汗蒸汽’，就跟蒸桑拿一样。”他说。尽管在方舱内做后勤并不轻松，但魏锐和工友们依然乐观积极，努力做好每一件事。

全员合作，共促平稳运行

“两年前武汉发生疫情时，由我们医院接管的武汉客厅方舱是武汉最大的方舱医院，国家紧急调派了8支国家援鄂医疗队支援，首批就有上海医疗队。”武汉大学中南医院副院长李志强回忆起两年前的点点滴滴，“现在，轮到我们为上海尽一份力了。”

当年，武汉客厅方舱医院分为3个舱，最大的一个可容纳600多名感染者，而上海新国博方舱医院共有10个方舱，每个舱容纳感染者1300至1500人。规模如此大，人数如此多，日常运行管理工作的难度可想而知。

“我们的医护人员有4班，分为医疗、护理、物资保障等小组，每个小组任务明确，团队沟通顺畅，加上详实、可操作的管理制度，保证每个方舱都能高效运转。”天津医科大学总医院全科医学科主任王增光参与N1舱的管理工作，自接管以来，N1舱内1500多张病床基本没空过。

从收治新的感染者到办理康复者出院手续，从日常医疗到救治急症重症，从送饭送水到清运垃圾，事务繁重，都是方舱管理人员需要统筹考虑的内容。“每次值班下来，都会缺水、疲劳，但没有一个人叫苦。”王增光说，各方团队紧密合作、辛勤付出，保障了方舱正常运行。

中医讲求心神统一，不仅能治病，也能很好地调整情绪。“不少人进方舱时情绪低落，我们带大家练习‘八段锦’，有效缓解咳嗽、胸闷等症状，同时减少失眠、烦躁，提振积极心态。”负责N5方舱的江西九江市中医医院院长伍宏泽介绍。

细节决定成败。院感防控是加强方舱医院管理的一项重要内容。天津医科大学第二医院心脏内科护士长高新星介绍，她和同事负责严守医护人员、车辆和物资的“入口关”。一方面落实“人防”，对所有方舱相关的工作人员强化管控，严格检测体温、检查防护穿戴情况；另一方面做到“技防”，加强院感防控措施、优化诊疗流程；再加上“器防”，规范消毒剂和消毒器械的使用，实现人、技、器“三防”融合。

“每个方舱都是一个大家庭，我们有信心努力做到医务人员零感染，安全完成任务，平安顺利回家。”高新星说。

《 人民日报 》（ 2022年04月14日 03 版）