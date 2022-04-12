国家药监局批准阿布昔替尼片上市 适用于特应性皮炎患者

人民网北京4月12日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，近日，国家药监局通过优先审评审批程序批准辉瑞公司申报的1类创新药阿布昔替尼片（商品名：希必可/CIBINQO）上市。该药适用于对其他系统治疗（如激素或生物制剂）应答不佳或不适宜上述治疗的难治性、中重度特应性皮炎成人患者。

阿布昔替尼是Janus激酶（JAK）1抑制剂。JAK是一种细胞内酶，介导细胞膜上的细胞因子或生长因子受体相互作用而产生的信号传导，从而影响细胞造血功能和免疫细胞功能。阿布昔替尼通过阻断三磷酸腺苷（ATP）结合位点可逆性和选择性地抑制JAK1。该药品的上市为特应性皮炎患者提供了新的治疗选择。

据了解，特应性皮炎是一种与遗传过敏体质有关的难治性、复发性、炎症性皮肤病。表现为皮肤干燥、瘙痒、多形性皮损并有渗出倾向。