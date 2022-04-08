如何科学处置隔离人员的宠物犬

近日，新冠阳性感染者的宠物犬该如何处理引发关注。宠物犬到底是不是中间宿主，病毒是否会在人与宠物间传播？应该怎样对待隔离人员的“毛孩子”？

4月7日，科技日报记者就此采访了中国农业科学院哈尔滨兽医研究所所长步志高研究员。

还在疫情初期，步志高团队就曾围绕新冠病毒是否感染宠物、哪种宠物更易感做过严谨的科学研究，相关研究结果于2020年4月8日在线发表于《科学》杂志。当时的研究发现，猫和雪貂对新冠病毒高度易感，犬、猪、鸡和鸭对新冠病毒不易感。

“我们当时也专门做了狗的感染试验，从目前试验数据和现场发生情况看，狗是可以被暴露感染的，但是狗的易感性相对比较低，不是那么容易感染。尤其狗感染的水平与猫和雪貂等在自然界已经发生感染的动物相比，感染水平较低。”步志高进一步科普说，“根据现场情况看，到现在为止，已经发现有宠物狗被感染，比如香港发生过狗被感染的例子，但是狗再回传给人这样的现象目前还没有发生。这个情况和实验室试验结果是一致的。”

“我们在试验中通过监测狗的排毒情况，从抗体转阳率和抗体水平都提示狗的易感性是比较低的，其病毒载量也很低。从这个角度推测，狗作为中间宿主、作为人的传播宿主风险还是很低的。事实上在自然界，截至目前还没有发现这样的报道，所以感染的狗回传人类，整体来说风险很低，但狗本身感染的风险还是存在的。”

那么，人一旦检测出阳性感染，其宠物犬该如何处置？

“如何处理一定要首先尊重各地的防疫政策，尊重各地的防疫领导小组以及防疫专家建议，还要根据各地实际情况来综合研判采取相应措施。”步志高强调，“我个人建议对于阳性感染者密切接触的宠物犬，如果有条件应该对其隔离一段时间，并加强环境消毒，同时采集口鼻及粪便拭子，进行多频次的病毒核酸或抗原动态检测。目前用于人的检测方法，不论是核酸检测还是抗原检测，对狗都适用。这是比较科学理性的做法，这样风险也是可控的。”

步志高介绍，从试验和实际情况看，狗即使感染了，其症状也不是很明显。尽管人工感染试验的犬只数量有限，但一般的健康狗感染后症状都不明显，病毒载量从实验室结果看也不高；当然，不排除老年狗或有基础疾病情况，也有可能表现出症状，“按当前的研究数据看，狗即使暴露感染核酸或抗原检测阳性，隔离一周两周后，一般也会转为阴性，当然这个必须根据可靠的检测判定”。

“客观地说，我们目前的研究数据还都是根据早期毒株做的试验，现在病毒已经发生多次变异，那么变异的病毒对狗的感染性和致病性是否增加，这个也需要跟踪研究和监测。我们希望能有机会进一步开展严格的科学研究，那样得到的试验数据才更有参考价值。”步志高说。

当前，全世界都在密切关注陪伴的宠物是不是会感染。目前看关于宠物狗的感染报道非常有限，相对猫的感染报道比较多，猫和狗的易感性和病毒载量不是一个数量级，猫的易感性更强。

那么，如果没有条件对宠物进行隔离监测怎么办？据光明网、央广网等媒体报道，深圳近日建立全国首个“宠物方舱”，可免费托管隔离人员的宠物，提供观察护理健康检测和医疗保障服务。