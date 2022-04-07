打造健康环境、涵养健康理念......全国爱国卫生运动取得了这些成效

人民网北京4月7日电 （记者张文婷）今天是第73个世界卫生日，世界卫生组织将全球主题确定为“我们的地球，我们的健康”。今日，在国家卫生健康委举行的新闻发布会上，全国爱卫办、国家卫生健康委相关领导就我国开展爱国卫生运动取得的成就、当前我国健康城市工作建设的亮点和难点进行了全面分析。

人群健康水平大幅提高 婴幼儿死亡率等健康指标明显提升

据全国爱国卫生运动委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划信息司司长毛群安介绍，今年世界卫生日的中国区主题是“健康家园，健康中国”，党的十八大以来，全国爱卫办、国家卫生健康委会同全国爱国卫生运动委员会的30多个成员单位，扎实地推进爱国卫生运动。

一是打造健康环境，建设健康家园。国家卫健委会同生态环境、住房城乡建设、农业农村等部门启动了第二轮城乡环境卫生整洁行动。以城乡垃圾、污水、厕所为重点，加强基础设施建设，对老旧小区、城乡接合部、农贸市场等重点区域场所开展环境卫生的集中整治。特别是新冠肺炎疫情发生以后，国家卫健委在全国开展了多轮的爱国卫生专项行动，清理整治环境卫生，打造了一个干净整洁的城乡人居环境。

二是涵养健康理念，提升健康素养。国家卫健委会同宣传、教育、体育等部门和共青团、工会、妇联等群团组织，围绕着疾病防控、健康生活方式等广泛地开展科普活动，特别是针对常态化疫情防控要求，在全国启动了倡导文明健康绿色环保生活方式活动，引导广大公众将疫情防控中养成的一些好习惯、好做法长期坚持下去，群众健康素养水平明显提升，正是由于公众的积极参与，赢得了疫情防控成果的社会基础。

三是强化健康治理，助力健康中国建设。国家卫健委在全国全面开展卫生城镇创建和健康城镇建设，将健康融入到城市规划、建设、管理全过程、各环节。目前全国地级以上国家卫生城市占比超过60%，打造了一批健康城市建设的样板市，为健康中国建设打下了坚实的基础。

毛群安表示，在各地区各部门和社会各界的共同努力下城乡人居环境不断优化，人群健康水平大幅提高，农村的卫生厕所普及率、城镇生活垃圾无害化处理率、空气质量等环境指标以及人均预期寿命、婴幼儿死亡率等健康指标均较十年前有明显提升。

健康城市建设进入快发展、显成效的重要时期

《“健康中国2030”规划纲要》提出要把健康城市作为健康中国工作的一个重要抓手，当前我国健康城市工作建设的状况如何？对此，毛群安表示，2016年全国爱卫会全面启动了健康城镇建设工作，近些年来重点推进了以下几个方面工作：

一是不断地健全政策体系，先后印发了健康企业、学校、社区等健康细胞和健康乡镇、健康县区建设的规范，打造了健康中国、健康城市、健康县区、健康乡镇、健康细胞全链条的建设体系。目前已经形成了党委领导、政府主导、多部门合作，专业机构支持，全社会共同参与的健康城市建设的工作格局。

二是积极探索适宜的模式。提出“6+X”的建设模式，“6”是指建立党委政府领导工作机制、制定健康城市发展规划，开展“健康细胞”建设，推进一批重点建设项目，建立全民健康管理体系，开展建设效果评价。“X”是指要推进特色建设，鼓励各个地方结合本地的实际来探索适合本地的一些建设模式。

三是融合推动相关工作。为了推进爱国卫生运动和健康中国行动，毛群安介绍，全国爱卫会选择了15个城市，开展了健康城市建设推进健康中国行动的创新模式试点工作。将健康城市建设与妇幼健康促进、癌症防治行动相结合，探索条块结合、防治结合、群体个人结合的服务模式。同时在健康城市建设中推动开展健康影响评估试点工作，加强健康影响的各类风险隐患的源头发现和早期控制，促进将健康融入所有政策。

四是充分发挥示范作用。印发了健康城市建设评价指标体系，定期的开展评价工作，推出了一批健康城市建设的样板城市，以典型示范引领带动工作开展。

毛群安指出，通过近几年的工作，各地健康城市的综合指数和分指数稳步提升，人群健康状况持续改善，人均预期寿命的中位数达到79.40岁，婴幼儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率持续下降，达到或优于高收入国家平均水平。健康城市建设进入了快发展、显成效的重要时期。

值得注意的是，健康城市建设在推进过程中仍存在一些短板和难题：一方面是区域发展不平衡；另一方面是各项指标的进展亦不平衡，健康环境和健康服务领域的进展相对好一些，而健康社会以及健康文化领域从指标之间的比较来看相对薄弱。毛群安坦言，上述这些问题都需要在今后工作中不断地改进和完善。