聚焦健康新理念 2021年服贸会设立健康卫生版块

2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）将于9月2至7日在北京举行。据了解，本次服贸会设立健康卫生版块，通过展览展示、专业论坛等形式，向全球展现我国医疗技术创新水平、医药产品创新成果、医疗服务创新能力和健康服务发展质量，开拓疫情防控常态化形势下，健康卫生事业对外开放格局，构建互利共赢的良好局面。

据服贸会相关人士介绍，本届服贸会的健康卫生版块，以“数字健康 创新融合”为主题，涵盖创新药、高端医疗器械、商业医疗保险、医疗健康服务、传统医药等领域。截至目前，已明确参展主体包括烟台自贸片区等政府机构，多家医疗卫生机构以及国内外医药企业。

目前，该版块专题展招展工作正顺利推进，已确认线下参展单位及企业逾60家，线上参展数量达80余家。此次亮相的健康卫生版块，将通过展览展示和会议论坛等多种活动形式，采用“线上+线下”相结合的方式，向中国乃至世界传递“健康中国”的理念。

为充分发挥服贸会的平台优势和创新引领作用，健康卫生版块将策划举办“公共卫生高峰论坛” “全球健康北京论坛” “国际卫生服务与医药创新合作论坛” “全国智慧康养大会” “中医药健康产业国际智库高峰会”等17场会议论坛，协同来自国内外卫生健康管理部门、国际组织及驻华使馆、两院院士及卫生健康领域专家学者、世界500强企业高管等百余位行业权威大咖、学术专家，持续不断的传递健康卫生领域的新理念、新观点、新思路、新趋势。

服贸会作为专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型交易会，是全球服务贸易领域综合性展会，同中国国际进口博览会、中国进出口商品交易会并称中国对外开放的三大展会平台，线下展每年举办一次，线上展365天永不落幕，受到全球高度关注。