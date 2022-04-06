刘清泉：阻击奥密克戎 中医“六药”是利器

目前，《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》印发。首都医科大学附属北京中医医院党委副书记、院长刘清泉在做客“人民好医生”客户端时表示，中医药在诊治新冠肺炎疫情中发挥了积极的作用。本次诊疗方案将原有“三药三方”升级为以连花清瘟等为代表的“六药”，也更有利于中医药发挥其特色治疗优势。“六药”，更有利于中医药发挥其特色治疗优势。

刘清泉在访谈中表示，在中医看来，新冠病毒是以湿和毒为特征的致病邪气。保持良好的生活习惯和卫生习惯，拥有良好的心态，养好人之正气，重视新冠疫苗接种是阻击新冠肺炎疫情的有力武器。

刘清泉介绍，新冠病毒由原始毒株变异成德尔塔毒株，到现在变异的奥密克戎，其病毒特性也由湿毒特征演变成湿热毒特征，再到风热湿毒特征。而风热湿毒患者临床上主要表现为上呼吸道感染症状，出现咽部的不舒服、不爽、干、疼等情况，严重一些的患者咽部可能会有剧烈的疼痛感，很少会出现发烧、严重咳嗽症状。由风热湿毒所导致的奥密克戎传染性很强，临床症状却越来越轻，为我们的防治带来新的难点。

刘清泉表示，第九版诊疗方案在中医治疗上有了三大变化，一是将原来的“三药三方”升级成“六药”，并对这些药物进行科学的定位和有针对性的推荐；二是增加了针灸方案；三是加入儿科用药和治疗方案，方案依据孩子年龄，参照成人方案，在药物剂量上进行调整。

“新冠肺炎病毒属于湿、热、毒导致的邪气。”刘清泉认为，它们易于攻击人体肺部及大肠，根据人体体质情况不同，会出现新冠肺炎的轻型、普通型、重型、危重型、无症状感染等几个层级侵害人体健康。做好疏风解热、解毒、化湿有利于新冠病毒治疗。诊疗方案中推荐的六药能清肺热、清胃热，解胃气毒热，能化湿、清热、解毒，清除邪气，调养正气。

刘清泉提示，阻击新冠肺炎疫情，阻击强传染性的奥密克戎对人体的伤害，首先要在日常生活中戴好口罩，做好手部清洁，特别是在没有做好手部清洁前，一定不要触碰自己的面部、唇部；其次是拒绝聚餐，回归家庭，做好守护健康第一责任人。