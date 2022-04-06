撑起养老保险第三支柱（现场评论）

“专属保险收益稳健、缴费灵活，简直像量身定制一样。”在接受笔者采访时，浙江金华家政服务人员项女士表示，去年她投保了专属商业养老保险，为养老做储备，没有了后顾之忧。今年3月1日起，更多像项女士这样的灵活就业人群，享受到专属商业养老保险的保障。

银保监会不久前发布的《关于扩大专属商业养老保险试点范围的通知》明确，将去年6月1日在浙江省和重庆市开展的专属商业养老保险试点扩大到全国范围，同时，在原有6家试点公司基础上还允许养老保险公司参与试点。试点区域和参与主体双双扩容，充分说明专属商业养老保险试点的改革运行平稳，社会反响良好。根据银保监会的数据，截至今年2月底，6家试点公司累计承保保单7.18万件，累计保费4.72亿元。同时，试点扩容也体现了政策正在靠前发力，以早规划、早布局更积极地应对人口老龄化。

当前，专属商业养老保险的概念和特征已逐渐为消费者了解和接受，保险公司也已初步形成了符合自身特点的经营模式。在我国多支柱的养老保险体系中，基本养老保险第一支柱挑大梁，企业年金和职业年金构成的第二支柱规模较小，包括专属商业养老保险在内的个人养老金第三支柱则明显不足。因此，加速推开专属商业养老保险，对加快促进和规范发展第三支柱养老保险、推动我国养老金总量增长和结构优化意义重大。稳步拓宽专属商业养老保险试点范围、扩大试点成效，还需要继续深入总结试点经验，乘势而上加大改革创新力度。

突出“专属”，不断增强产品吸引力。为新产业、新业态从业人员和各种灵活就业人员等专属群体的养老保障补短板，是专属商业养老保险的重要任务之一。“缴费灵活，可以月缴也可以年付”“收益稳健，有多种投资组合”“有优惠政策，初始费用低”……笔者在采访中注意到，不少人都认为专属商业养老保险很大程度上解决了他们的投保痛点。从试点情况看，快递员、网约车司机等新产业、新业态从业人员投保超过1.2万人。扩大试点后，要让专属商业养老保险真正惠及更多人，持续提升产品和服务的针对性和吸引力是关键。相关的保险公司应当进一步细分客户群体，针对专属人群创新保障内容、销售方式和承保路径。

引导“长期”，持续提升投保积极性。专属商业养老保险收益稳健，在收益率上面临与银行理财产品等其他金融产品的对比压力。试点推开后，要引导更多消费者将短期储蓄转化为专属商业养老保险等长期养老资产，保险机构还要进一步发挥行业的独特优势，除了在投资端积极提升长期养老资金的投资收益率之外，也可以积极推动将保险产品和养老服务相结合。同时，相关部门应当给予专属商业养老保险更多政策支持，激发个人投保积极性。

试点扩围，更重要的是产品提质。保险业立足专业、发挥特长，丰富产品供给，加大服务力度，与银行、信托、基金、证券等金融机构形成合力，一定能为人民群众带来实实在在的获得感、幸福感、安全感。

（作者为本报经济社会部记者）

《 人民日报 》（ 2022年04月06日 05 版）