养老理财产品加速扩容

自去年9月银保监会选择“四地四机构”正式启动养老理财产品试点以来，总体运行平稳，市场反应积极。为进一步推动完善试点，银保监会近日发布《关于扩大养老理财产品试点范围的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》规定，自2022年3月1日起，养老理财产品试点范围由“四地四机构”扩展为“十地十机构”。试点地区扩大至北京、沈阳、长春、上海、武汉、广州、重庆、成都、青岛、深圳十地。试点机构扩大至工银理财有限责任公司、建信理财有限责任公司、交银理财有限责任公司、中银理财有限责任公司、农银理财有限责任公司、中邮理财有限责任公司、光大理财有限责任公司、招银理财有限责任公司、兴银理财有限责任公司和信银理财有限责任公司十家理财公司。

银行理财子公司参与养老理财具有先天的优势。招联金融首席研究员董希淼接受经济日报记者采访时表示，首先，银行有遍布全国的分支机构和成熟的理财顾问队伍，能够极大拓宽养老理财产品的覆盖面。其次，银行理财子公司往往具备宏观经济研判与大类资产配置能力，在债券和非标投资上积累了长期经验，具备较强的风控能力，以及甄选与整合各方机构资源的能力。

目前，我国养老服务供给与需求矛盾较为突出。第七次全国人口普查结果显示，我国60岁及以上人口为26402万人，占18.70%，其中65岁及以上人口数量为19064万人，占13.5%，正在步入深度老龄化社会。但我国社会保障体系不够完善，大量养老服务需求得不到有效满足。

近年来，金融业服务好第一支柱基本养老金、第二支柱企业年金和职业年金的同时，积极参与养老金第三支柱建设并提供金融产品服务。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏认为，在《通知》的引导下，银行理财子公司将细分行业推出相应的养老理财产品。与此同时，对银行理财子公司而言，养老市场的巨大需求，也将为其带来长期稳定的资金和客户。

在业内专家看来，试点发行养老理财产品，不仅能够健全我国养老第三支柱，还能完善养老保障体系。从“四地四机构”扩大到“十地十机构”，有助于从整体上逐步缓解日益增长的养老压力，其发挥的示范和带动作用有以下两方面：一是增加养老理财产品供给主体。包括贝莱德建信在内，包括6家大型银行、4家股份制银行理财工资在内，形成“10+1”试点公司格局，产品试点额度达2700亿元以上，大大提高了养老理财产品供给数量和能力。二是扩大试点地区范围。试点地区扩大到10个城市，而且10家试点理财公司可自主选择一个或多个试点地区销售养老理财产品，突破了此前对理财公司划定一至两个试点城市的限制，有助于满足更多老百姓对养老理财产品的需求。

董希淼建议，进一步丰富养老金融产品供给，与养老理财产品形成补充。在此基础上，商业银行应着眼于养老市场长远发展，构建更为完善的养老金融体系，抓住资管、存款、托管等直接业务机会，挖掘账户、发卡、结算等间接业务潜能。财政及金融管理部门应在财政税收、产品准入等方面采取更多的支持政策，可将养老理财、养老保险、养老基金等纳入税收递延账户并降低整体税率；如果推出养老储蓄，建议在利息税征收上实行不同的政策，以此鼓励更多的人通过选择养老金融产品来更好地满足养老需求。

另外，金融监管部门应及时总结养老理财产品试点经验，适时推广到更多的地区和理财公司，充分发挥养老理财产品在满足公众养老需求方面的积极作用。董希淼建议，加强顶层设计，从国家层面对养老金融发展制定长期规划，完善相关制度安排，明确专属理财、保险、基金、信托等养老金融产品定位，鼓励各类金融机构推出适老性金融产品，有效支撑第三支柱养老保障作用的发挥，成为社会保障体系的有益补充。