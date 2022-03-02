医师法为医师队伍高质量发展提供法治保障

《中华人民共和国医师法》（以下简称医师法）于3月1日起施行。为动员全系统宣传贯彻医师法，全面实施各项规定和要求，为医师队伍高质量发展提供法治保障，国家卫生健康委医政医管局于近日组织召开了医师法宣传贯彻工作电视电话会议。

会议指出，要深刻认识医师法颁布实施的重要意义。一是为推动医师队伍高质量发展提供了有力保障。医师法对医师的学历条件、职业准入、培训考核、职业管理等方面都做了明确规定，全方位促进提升医师队伍的能力素质，体现了医师队伍高质量发展的时代要求。二是为加强医务人员的待遇保障提供了重要依据。在抗击新冠肺炎疫情期间，各地进一步健全了保护、关心、爱护医务人员的长效机制。医师法对这些政策措施进行了充分吸收提炼，专设一章“保障措施”，明确提出国家建立健全体现医师职业特点和技术劳动价值的人事、薪酬、职称、奖励制度。三是为加强公共卫生服务体系建设提供了有力支撑。针对疫情防控暴露出的一些问题，医师法进一步补短板、强弱项，建立公卫医师和临床医师分工协作机制，强化疫情防控措施落实，提升医师队伍重大疫情应急反应能力，着力推动构建防范化解重大公共卫生风险的坚实法律屏障。

会议强调，医师法的贯彻实施事关广大医师队伍、事关各级各类医疗卫生机构、更事关广大人民群众的健康权益。各地要贯彻学习医师法，深刻领会立法背景、立法宗旨，准确把握医师法的核心要义和基本内容。广泛开展医师法的宣传培训和贯彻工作，抓紧修订完善医师法配套管理制度，指导全系统贯彻落实好医师法，动员各方面力量共同推动医师队伍高质量发展。

会上，全国人大常委会法工委行政法室副主任宋芳回顾了医师法制定出台的主要背景，阐述了立法的总体思路和基本原则，对贯彻落实医师法提出了明确要求。国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红就贯彻落实医师法作出了系统部署和安排，阐述了医师法颁布实施的重要意义，提出了明确的工作要求。国家卫生健康委医政医管局相关负责同志围绕医师法亮点及推动新时代医师队伍高质量发展相关内容进行解读培训。