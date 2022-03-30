电子烟将“禁甜” 有商家玩起“花式”清货

《电子烟管理办法》今年5月1日正式实施。其中，管理办法明确指出禁止销售除烟草口味外的调味电子烟。北京青年报记者了解到，目前市面上的电子烟产品主打仍是水果口味，一些商家借着即将禁售，玩起了“囤货涨价”的花样。面对电子烟即将“禁甜”，一些商家还想出了“换马甲”、暗示能私下交易的手段。

电子烟“禁甜”

已有品牌停产部分口味

3月11日，国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法》，将于2022年5月1日起施行。其中第二十六条规定，禁止销售除烟草口味外的调味电子烟和可自行添加雾化物的电子烟。这也就代表着水果等口味电子烟2022年5月1日起将不能再售卖。与普通香烟不同，电子烟还通过添加香精、烟油等成分研发出了葡萄、柠檬、可乐等口味的产品。

在《办法》出台后，多个电子烟品牌已作出回应，表示积极落实监管要求，并宣布在国内市场将停产水果等风味产品。

“确实最近出货量大了一些，但是相对于库存来说，我还是有些担心。”一位地区级经销商表示，他代理的品牌属于腰部，厂家对市场风险的抵御能力一般。理想的情况下，能将这些库存在大限前售完。不理想的情况，这个品牌可能就消失了。“这个牌子基本都是非烟草口味的产品，就是靠各种年轻人喜欢的口味在拉销量的。”

“现在店里一些口味已经缺货了。目前店里有的就能卖，连展示品都没有的，也就不会补货了。”在北京朝阳区一家商场内，某电子烟品牌店的店员告诉记者，目前该品牌产品的烟弹已经有近十款不再售卖。“国家有新规，一些口味已经停产了，现在也就是消化库存。”

有卖家制造“缺货焦虑”

还有的借势涨价

但是，在市场上却是另一番情景。北青报记者注意到，非烟草口味的电子烟制品才是各品牌的“主力军”。其中一些电子烟企业推出的产品中，甚至基本没有烟草口味的产品。而《办法》一出，一些卖家却借着电子烟“禁甜”一事涨了价。

北青报记者走访市场发现，相比于某品牌专卖店99元/盒的售价，该品牌某些水果口味的烟弹售价在一些烟店已经涨到了120元。而另一品牌此前“优惠价”为68元的烟弹产品，也“恢复”了99元的建议零售价。部分烟店或电子烟品牌集合店中，一些诸如买三赠一的买赠活动也取消了。

有销售人员表示，“现在买还能挑口味，之后可能连口味都挑不了，想囤货的话赶快囤，估计到4月底就不卖了。”

不仅如此，一些商家还在一些社交媒体上制造“焦虑”，诸如“这些口味，以后就只能回味了”“少量现货，现在不囤以后也没了”等等。

换个马甲

网上仍在售卖电子烟

此外，北青报记者注意到，虽然各大电商平台都已经屏蔽了电子烟搜索，但是，一些商家却仍旧绕开这一屏蔽，想出了其他近似词来继续推广电子烟产品。一些店铺甚至打着“医疗器械”的名头在售卖电子烟，而一些电子烟商品在标题中还打出了“学生”字样。

北青报记者以消费者的身份咨询了一些商家，部分要求记者脱离电商平台购买，部分也可以直接下单。当被问及为何电子烟仍能售卖时，客服们则表示自己的产品是“戒烟条”“草本气雾化剂”等等。

不仅如此，在探访中，一些实体商家也暗示并不担心五一时限的到来，“先加微信，只要厂家有货，想要可以微信联系”。

解惑

电子烟为何要“禁甜”？

北青报记者了解到，电子烟一开始是作为戒烟产品出现在市场上的，随着其野蛮发展了几年，已经成了一些年轻人追求新奇的产物。

2021年10月，复旦大学健康传播研究所发布的《电子烟营销及对青少年健康影响研究报告》显示，被调查的青少年中，接近半数在13到15岁初中阶段第一次开始吸用电子烟，过去30天吸用过电子烟的青少年用过最多的口味是水果味。

招商证券曾发表研报称，新规之下，除烟草口味外的调味电子烟禁售预计致使年轻消费人群及女性消费者流失压力加大，短期来看，我国电子烟行业需求总量将面临下行压力。

不过，也有业内人士担心，此次在国内禁售烟草口味外的调味电子烟，大量“调味电子烟”恐从非法走私渠道进入国内市场，后期的监管仍需要跟上。（记者 张鑫）