抹酱油、牙膏、香油…… 这些“土法”治烫伤可取吗？

日常生活中，120经常接到婴幼儿、儿童烫伤事件，多数是被热水或热粥烫伤。

据北京急救中心微信公众号消息，近日，北京急救中心对一名脸被热粥烫伤的孩子进行了救治。救治过程中，对于家长“烫伤了能擦酱油或什么东西”的疑问，北京急救中心调度员告知家长，“绝对不能在烫伤处乱擦，这么做可能会导致伤口感染，现在能做的是要用流动清水持续冲洗，不方便冲洗时可用干净的毛巾浸泡冷水后轻敷在烫伤处，这样可以缓解疼痛。”

北京急救中心提示，发生烧烫伤时，应立即用冷水冲洗；小心脱掉烧烫伤部位的衣物，但如果衣物与皮肤黏住，不要强行剥离，可以在流动水下小心剪开；如不方便冷水冲洗，也可将受伤部位泡在冷水中降温，如发生在背部较大面积时，可用干净毛巾浸泡冷水后湿敷在伤处。

那么，烫伤后，能擦酱油或其他什么东西吗？

北京急救中心表示，各种“土方法”、“偏方”，例如涂抹酱油、牙膏、香油、香灰等，这些物品起不到任何治疗效果，反而会增加感染风险；抗生素、消毒剂、红药水等也不要自行使用，会妨碍医生对烫伤程度的判断；也不要自行挑破水泡，容易感染；伤处直接冰敷也不可取，这样会导致创面下血管强烈收缩，不利于恢复，甚至造成二次伤害。

另外，日常生活中，盛有高温水、食物的物品一定要放到孩子碰不到的地方，并且看护好孩子，盯住孩子的危险动作，杜绝隐患。（记者孙红丽）

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