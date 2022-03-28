养老金融各项试点进展顺利

本报北京3月27日电 （记者王俊岭）日前，中国银保监会新闻发言人在回应近期热点问题时表示，2021年以来，银保监会认真落实党中央、国务院关于规范发展第三支柱养老保险的决策部署，稳步推进商业养老金融发展，陆续启动专属商业养老保险和养老理财产品试点。总体来看，试点进展顺利，各方反映良好。

一方面，2021年6月，六家保险公司在浙江省（含宁波市）和重庆市开展专属商业养老保险试点。截至2022年2月末，试点公司累计承保保单7.18万件，累计保费4.72亿元，其中新产业、新业态从业人员投保超过1.2万人。专属商业养老保险投保简便、交费灵活、收益稳健等特点已逐渐为消费者所理解和接受，保险公司已初步形成了符合自身特点的经营模式，特别是在服务新产业、新业态从业人员和灵活就业人员方面积累了一定经验。在总结经验的基础上，银保监会决定自2022年3月1日起将专属商业养老保险试点区域扩大到全国，并将养老保险公司纳入试点。

另一方面，2021年9月，四家理财子公司在武汉、成都、深圳、青岛四地开展养老理财产品试点。与一般理财产品相比，养老理财产品突出“稳健、长期、普惠”特征，更符合老百姓长期养老需求和生命周期特点。目前，已有多只试点产品顺利发售。通过认真评估和总结经验，2022年3月1日起，养老理财产品试点范围从“四地四机构”扩大到“十地十机构”，同时外资控股的贝莱德建信理财公司也加入试点，并将于近期推出相关产品。

“此外，养老储蓄试点即将启动，主要面向中低收入人群的商业养老计划试点正在抓紧筹备。同时，我们近期推出了一系列规范和促进养老保险机构发展的政策，支持养老保险机构建设，鼓励其参与养老金融改革，进一步丰富养老金融供给，满足人民群众多样化养老需求。”该发言人说。

该发言人表示，下一步，银保监会将继续有序推进商业养老金融发展，鼓励和支持银行保险机构立足人民群众养老需求，主动探索创新，推出更多元的养老金融产品，优化管理机制，以新颖的业务，优质的服务、审慎的经营，开创养老金融发展的新局面，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。