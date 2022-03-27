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云南26日新增1例本土确诊病例、12例本土无症状感染者

2022年03月27日08:29 来源：中国新闻网

　　中新网3月27日电 据云南卫健委微信公众号消息，3月26日0-24时，云南省新增确诊病例1例，系瑞丽市在集中隔离点发现的本土确诊病例。

　　现有境外输入确诊病例6例。累计确诊病例1454例，累计治愈出院病例1448例，无死亡病例。

　　截至2022年3月26日24时，云南省现有确诊病例66例，累计治愈出院病例1989例，累计死亡病例2例，累计报告确诊病例2057例。累计追踪到密切接触者49381人，尚在医学观察的密切接触者5304人。

　　云南省新增无症状感染者16例，其中境外输入4例(澳大利亚3例、泰国1例)，本土12例(瑞丽市在集中隔离点发现6例、封控区核酸筛查中发现1例，麻栗坡县在集中隔离点发现1例、省外返乡人员主动核酸检测中发现1例，河口县在封控区核酸筛查中发现2例，芒市在集中隔离点发现1例)。解除医学观察31例，尚在医学观察362例(境外输入27例)。

(责编：乔业琼、陈键)


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