辽宁新增28例本土确诊病例和82例本土无症状感染者
中新网3月27日电 据辽宁省卫健委网站消息，3月26日0-24时，辽宁省新增28例本土新冠肺炎确诊病例，其中沈阳市报告16例、大连市报告1例、鞍山市报告2例(含1例由无症状感染者转为确诊病例)、营口市报告7例(含3例由无症状感染者转为确诊病例)、铁岭市报告1例、葫芦岛市报告1例；新增82例本土无症状感染者，其中沈阳市报告41例、大连市报告13例、鞍山市报告1例、营口市报告25例、辽阳市报告2例；新增5例境外输入无症状感染者，为大连市报告。治愈出院本土新冠肺炎确诊病例16例、本土无症状感染者7例、境外输入无症状感染者44例。
截至3月26日24时，辽宁全省累计报告确诊病例1544例(含境外输入207例)，治愈出院1046例，死亡2例，在院治疗496例(本土480例、境外输入16例)。目前，尚有1372例(本土1293例、境外输入79例)无症状感染者在定点医院隔离观察治疗。
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