新冠抗原检测收费不得高于每人次15元

本报讯（记者 解丽）昨日，国家医保局发布《关于加强新型冠状病毒抗原检测价格管理的通知》(以下简称《通知》)。北京青年报记者了解到，公立医疗机构开展的新型冠状病毒抗原检测服务，允许按照“价格项目+检测试剂”的方式收费。收费总额现阶段不得高于每人次15元，其中“新冠抗原检测”价格项目不高于每人次5元。

《通知》指出，为适应疫情防控需要，促进新型冠状病毒抗原检测公平可及，合理控制价格水平，降低社会经济负担，各省级医疗保障部门应在2022年4月8日前明确政策，对于公立医疗机构开展的新型冠状病毒抗原检测服务，允许按照“价格项目+检测试剂”的方式收费。其中“新冠抗原检测”价格项目由各省级医疗保障部门按照不高于每人次5元制定政府指导价（最高限价）；新冠抗原检测试剂（含采样器具）按照实际采购价格零差率销售。

各省级医疗保障部门对新冠抗原检测“价格项目+检测试剂”的收费总额应设置封顶标准。现阶段封顶标准不得高于每人次15元，具备条件的，可将封顶标准调低至更合理的水平。

根据《通知》，对于群众单纯检测新冠抗原的，应要求公立医疗机构免收门诊诊查费；对于患者就诊过程中，由公立医疗机构提供检测试剂，患者自测新冠抗原的，公立医疗机构不得收取“新冠抗原检测”价格项目的费用。

各省级医疗保障部门参考目前全国已有的挂网采购价格，在4月30日前，通过组织实施竞价挂网、参与跨省联盟采购等方式，进一步降低公立医疗机构采购成本。公立医疗机构应在本省（自治区、直辖市）医药集中采购平台上采购所需新冠抗原检测试剂，不得线下采购。

此外，《通知》还提出，各地医疗保障局要积极履行医药价格主管部门职责，对网络平台、社会药店等零售终端销售的新冠抗原检测试剂价格开展专项监测，定期向价格监督检查执法部门通报抗原检测试剂的零售终端价格、公立医疗机构实际采购价格。对于同一新冠抗原检测试剂医院药店、线上线下存在不公平高价的情况，要主动向价格监督检查执法部门提供线索，积极配合检查执法工作。