中国新冠疫苗全程接种人数占比达88.01%

本报北京3月25日电 （记者王美华）国务院联防联控机制25日召开新闻发布会，介绍科学精准、坚持不懈抓好疫情防控工作有关情况。

“当前，全球新增确诊病例连续第二周反弹，我国新增本土感染者数量仍处于高位，波及地市范围持续增大，疫情仍在发展阶段。”国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋在会上表示，要继续坚持“动态清零”总方针不动摇，提高疫情监测预警和应急反应能力，科学组织核酸和抗原检测，将防控措施落实到每一个环节，彻底阻断疫情社区传播，尽快实现社会面清零。

国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，总体来看，目前全国疫情处于攻坚阶段，疫情防控形势仍然严峻复杂。国务院联防联控机制综合组继续指导疫情有关省份从严从紧落实各项疫情防控措施，尽快阻断传播，防止进一步扩散。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友介绍，筛查“时空伴随者”可以最大程度发现潜在感染人群，将更多存在“时空重合”而有可能感染的人群纳入到重点排查中，做到早期发现和防控关口前移。

“针对我国当前的疫情形势，力争在短时间内做到‘动态清零’，依然是最经济、最有效的新冠防控策略。”吴尊友指出，奥密克戎毒株由于其传播速度快、感染人数多，疫情造成的死亡总数及社会危害与影响，并没有因此而减轻。“只有做到‘动态清零’，才能消除疫情隐患，规避大规模人群感染可能造成的医疗资源挤兑，预防老人或有基础疾病者等可能出现的死亡。”

截至3月24日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗32亿4359.9万剂次，疫苗接种总人数达12亿7554.1万，已完成全程接种12亿4077.7万人，覆盖人数占全国总人口的90.47%，全程接种人数占全国总人口的88.01%。完成加强免疫接种6亿7127万人，其中序贯加强免疫接种1219.1万人。

雷正龙说，全程接种疫苗可以有效降低住院、重症、死亡风险，特别是老年人接种疫苗可以有效降低重症和死亡风险。“希望大家及时按程序完成全程接种，同时符合条件的要及时完成加强免疫。”

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，目前新冠病毒疫苗对于年龄上限没有规定。截至3月24日，全国60岁以上老年人新冠病毒疫苗接种覆盖人数达2亿2271.9万人，完成全程接种2亿1215.3万人，完成加强免疫接种1亿3823.7万人。