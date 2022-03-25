中国疾控中心专家：未发现80岁以上老年人接种新冠病毒疫苗更易出现不良反应

人民网北京3月25日电 （记者闫妍）中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆25日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，从新冠病毒疫苗应用的监测结果来看，没有发现80岁以上老年人更容易出现不良反应这种现象。

王华庆介绍，现在使用的疫苗在开展临床试验时，都经过严格监测，其中包括不良反应的监测，只有不良反应在人体可接受的范围内，疫苗才能被批准使用。

王华庆表示，目前，我国60岁及以上的老年人中有2.12亿人已经全程接种了新冠病毒疫苗。从监测结果分析来看，60岁以上的老年人不良反应发生率低于其他年龄段。

“接种疫苗会出现一些一般反应，主要表现为发热、头疼、浑身酸疼、局部疼痛和红肿现象，这些绝大多数都不需要特殊的处理，自己就会痊愈。”王华庆提示，一些人在接种疫苗后出现了极罕见的不良反应，主要表现为过敏性休克。它属于急性疾病，绝大多数在接种疫苗后留观的30分钟内出现。如果出现这种情况，每个接种单位的现场都有急救药品，也有急救措施和急救医生，通过处理，会把风险降到最低。

王华庆强调，老年人接种疫苗后可能会出现身体不适的情况，如果感觉症状较重，或持续时间较长，或原有疾病复发，要及时就医。同时，如果怀疑是接种疫苗引起，要向接种单位报告。（实习生李佳悦对本文亦有贡献）