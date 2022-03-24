张文宏：抗疫尚未结束，但生活还要继续

张文宏微博截图

人民网北京3月24日电 （记者乔业琼）今天凌晨，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在其微博上表示，如何让城市不停摆、维持基本的经济活动，又能最终实现疫情管控，确实面临非常大的困难。当疫情出现蔓延，如果想不让城市停摆，就需要在数据支撑下不断做策略调整。

“上海是一个超大型的国际城市，这次面对无症状感染为主的奥密克戎毒株攻击，初步发现感染后病例数即呈指数级上升，防控难度很大。”张文宏表示，当前采取的策略主要是滚动筛查、锁定重点、切断传播链。筛查大数据显示，一个向好的迹象悄悄出现，非管控区域全员滚动筛查的病例占比逐渐走低，仅占总病例的10%，预示社会面疫情逐渐受控。疫情的拐点虽尚未出现，但形成拐点的条件已经逐步具备。

3月22日，国家卫健委发布了关于印发《区域新型冠状病毒核酸检测组织实施指南（第三版）》（以下简称实施指南）的通知。对此，张文宏表示，一是强调科学精准，对划定的区域进行核酸检测。其次是将第二版《指南》中的“全员”修改为“区域”，区域大小由疫情防控需要决定。这预示着未来抗疫逐渐进入了新阶段，采取全域经济生活停摆、进行多轮全员检测的抗疫模式，会被逐渐更新。

如果不进行全域停摆与全员检测，如何跑得过奥密克戎？对此，张文宏分析，实施指南中对核酸检测“进一步明确完成时限”，要求各省市（包括城区常住人口 1000 万以上的超大城市）不区分人口规模，均按照 24 小时内完成全市核酸检测的目标匹配采样和检测力量。“要求很高，但这正是保证后续滚动筛查能够跑过病毒传播的基本需求。”

“奥密克戎的速度，某种意义上讲，如果不是以快制快，我们是没有机会跑赢奥密克戎的。”张文宏表示，新指南发布当天，上海市就把“严格核酸筛查，加快提升大规模核酸检测能力，强化‘采、送、检、报’全流程协同和精准调度”作为工作重点，开始具备跑赢奥密克戎的能力。

“新冠抗疫将是一个长期的过程，不能抱着咱就是不过了也要把病毒弄死的心态，要既控制好疫情，又保障居民生活，保持就医通道畅通，同时还保障民营小微企业的生存。这些将成为上海抗疫后一阶段的重点。抗疫尚未结束，但生活还要继续。”张文宏表示。

最后，张文宏表示，虽然上海战役仍在胶着之中，但现在新药已经落地，疫苗三针加强有效，核酸快速精准筛查有望跑过病毒，全国各地开始未雨绸缪，筹建后备隔离点医院。上海这次战役，不搞一刀切，希望在尽量无疏漏筛查的同时能够最小化影响生活，是非常不易的，也难免会不顺利，但这正显示了绝不肯走抗疫回头路的决心。在大家感觉挺不容易的这段时间，走出疫情的技术支撑也逐渐具备了。

据悉，为更好发挥抗原检测的优势，更快、更全地掌握和发现抗原检测阳性者，上海市要求抗原检测工作主要在特定群体或集体单位有组织地开展，一旦出现检测结果异常情况，将立即开展核酸检测复核。