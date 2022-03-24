北京：养老服务机构全封闭管理

当前，全市在养老服务机构入住的老年人共有48000多名，发布会上，北京市委社会工委委员、市民政局副局长、一级巡视员、新闻发言人李红兵表示，市民政局已从3月13日8时起对全市养老服务机构、儿童福利机构、残疾人服务机构，执行本市社会服务机构疫情等级防控的一级响应防控措施，实行全封闭管理。

养老机构全封闭管理期间，暂停家属探视，暂停接收新入住的老年人，暂停接待走访慰问、参观考察、评估调查、检查咨询的外来人员；暂停院内老年人就医之外的离院外出；严格入院物资物品消毒。一级响应期间，全市社区养老服务驿站暂停上门巡视探访和入户服务，暂停场地服务，保持线上关爱联系和各类非接触性服务及应急支持。

“全封闭管理给所有在养老院的老年人及家属，给养老院包括社会福利机构内的工作人员及家属带来了很多不便，希望能得到理解支持。”李红兵说，“但封闭管理并不意味着停止必要的服务。各区尤其各街乡镇通过落实联防联控机制，将会全力确保在院老年人及工作人员，在药品管理、就医，包括化疗、透析等定期治疗的必要保障”。

对于需要探视病危老年人的家属、家中无力照顾需要新入院的老年人、急需新入职的护理员工、临时有急事需要回家且返回的工作人员等，在落实严格防控措施基础上，均全力给予保障。“要强调的是，对于空巢（独居）、生活不能自理且子女亲属已经接受隔离治疗，或者子女亲属参加疫情防控一线工作无暇照顾的老年人等刚性需求的群体，如需入住养老机构，可向各区民政部门提出申请，在严格落实防控措施的前提下，按照一事一议、一人一方案的方式予以解决。”李红兵说。