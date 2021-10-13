北京社区将建立养老“服务群”

昨天上午，记者从市委社会工委市民政局了解到，为推动各街乡镇与居住在本地的基本养老服务对象“接上头”，本市将建立“服务群”，委托片区内的养老服务驿站当“群主”，当好本地养老顾问，为片区老年人服务。

昨天上午，市委社会工委市民政局举行养老服务“每月一题”推进工作视频会议，会上对全市养老服务“每月一题”推进情况进行总结，对“每月一题”相关政策进行解读。

据了解，本市出台系列文件，引导社区养老服务驿站通过划分责任片区、明确责任清单等措施，为基本养老服务对象提供服务。然而，截至目前，全市居家基本养老服务对象共有24.7万人，尚有三分之一的老年人没有与居住地的养老驿站“接上头”。

会上提出，各街乡镇要与居住在本地的基本养老服务对象一一对应上，同时动态发现新的失能失智老年人，鼓励他们参加老年人综合能力评估，成为实际在册的基本养老服务对象。各街乡镇应向片区内的驿站购买基本养老服务，按照责任片区的划分，委托驿站对片区内的基本养老服务对象提供基本养老服务。各街乡镇在划分片区时要注意服务的距离和对象的数量，与养老驿站签订委托任务书，认领责任片区的全部基本养老服务对象，并安排居（村）委会和驿站完成第一次的上门入户。

为服务好责任片区的老年人，本市还将在各街乡镇推广建立“服务群”。据了解，建群是为了帮助政府与基本养老服务对象接头，并委托养老驿站担任“群主”，作为片区基本养老服务对象的养老顾问。驿站的运营商发生更换，“群主”换人，群不会发生变化。

“养老顾问要主动挖掘责任片区内老年人的潜在需求，全面挖掘涉老政策、社会资源和市场服务，做好两者的供需对接。”市委社会工委委员、市民政局副局长李红兵介绍，建群的目的是为了跟基本养老服务对象建立一个安全通畅的沟通渠道，让双方能够有效地“接上头”。

据介绍，驿站承接的基本养老服务主要包括巡视探访、养老顾问、个人清洁和呼叫服务，这四项内容将在年底之前得到全面落实。明年1月1日开始，本市将对基本养老服务是否得到落实进行相应的督导和检查。