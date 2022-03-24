钟南山鼓励医护团队：人家不能做的我们也要做到

“没关系，慢慢说，我们就是来给你想办法的。”3月23日，在广州医科大学附属第一医院大坦沙院区呼吸科，中国工程院院士、著名呼吸病学专家钟南山正在查房。

这是广州医科大学附属第一医院广州呼吸健康研究院主办的“院士大查房”项目系列活动，通过床旁查房直播和远程互动的临床病例讨论、教学模式，共同讨论制定疑难病例的诊治方案。

尽管在查房前已经拿到详细的检查材料，但钟南山依旧坚持先到床边，不能“纸上谈兵”，必须要走到临床一线、走到患者床边，才能获得一手资料。

走到患者身边，钟南山坐了下来，像“拉家常”一样开始询问患者的病情，查体和听诊时，从眼睛、喉咙到手指和腿脚上的旧伤疤，不放过每一处细节，并从中分析与病情的相关性。

在为第二位患者听诊检查时，由于长时间气管插管和乏力，患者声音嘶哑、极其微弱，钟南山尽量靠近患者的一侧，耐心倾听她对自己病情与感受的描述。随后，钟南山俯下身子，用手轻轻托住患者后背，帮助她坐起身来，用手将听诊器捂热再放到患者身上进行听诊。

“以上两位病例非常值得大家共同探讨，需要多学科共同参与、相互支持、相互学习。”通过详细讨论，钟南山与专家们一起明确了对这两位复杂疑难病例的诊断，并制订了下一步处理方案。

近日，呼吸介入中心进驻大坦沙院区，在查房之余，钟南山还参观了呼吸介入中心。他说，大坦沙院区的硬件条件好太多了，接下来就需要年轻人努力奋斗，希望呼吸介入中心团队能够在新的平台创造出新的成绩。

“什么叫做老？主要不是年龄，主要是这个人什么时候不想学新东西的时候，就真的老了。”钟南山说。

他鼓励呼吸介入中心团队，期待未来可以将人工能智能技术应用到OCT技术中，解决医学上的难题，发现更多的问题，而不能仅仅满足于“会用”的现状，最重要的是拥有创造力，能够研发出新技术，“人家能做的我们要做到，人家不能做的我们也要做到，而且要创造出更多，成为世界的领跑者。”（视频素材由广州医科大学附属第一医院提供）