普及无痛分娩知识 科学认知舒适化医疗

随着医疗技术的发展和医疗服务的提高，人们对舒适化医疗的需求度越来越高，其中分娩镇痛是舒适化医疗的重要组成部分。为推广舒适化诊疗理念，维护女性全生命周期健康，人民好医生客户端于日前策划了“无痛分娩护新生”科普行动。在答疑环节，多位麻醉、妇产领域专家针对网友提问进行了解答。

“无痛分娩的意义不仅在于‘无痛’，其本身还可以提高产程的安全性，使产妇的医疗安全得到更强有力的保障。”首都医科大学附属北京妇产医院党委副书记、院长阴赪宏认为，无痛分娩是现代生育文明的一个重要体现，在人口增速放缓的时代背景下，其意义不言自明。他特别提到，如今分娩镇痛试点工作在有关政策的推动下取得良好进展，但仍需加强科普传播，让更多准妈妈了解、接纳无痛分娩，进而提高围产期医疗服务质量，保证孕产妇的安全。

中国妇幼保健协会麻醉专业委员会主任委员徐铭军认为，分娩镇痛方法有两种：一种是非药物性分娩镇痛，包含自然分娩法、精神慰藉法等，助产护士通过音乐、按摩等方式，舒缓产妇情绪；一种是药物性分娩镇痛，包含椎管内镇痛、硬膜外镇痛（即无痛分娩），要根据产妇实际情况来决定分娩方案。

“采用分娩镇痛不仅在于减轻剧烈的痛感，还可以提升分娩体验。”北京大学第一医院妇产科主任杨慧霞建议，由于产妇生产需要较长时间，应尽量降低生产痛感，让产妇尽可能舒适地完成分娩。“很多人因为惧怕疼痛，会要求做无医疗指征的剖腹产，但这可能会带来并发症，对女性再次分娩也构成威胁”。

关于镇痛应如何参与到分娩过程，杨慧霞给出观点：“第一产程是从临产到宫口开全，当宫口从5公分到全开的阶段，可进行适度分娩镇痛，不会影响产程；第二产程是宫口开全到胎儿娩出，这一阶段要减少分娩镇痛的药物剂量，否则可能阻碍病人宫缩时主动持续用力，导致产程延长。”浙江大学医学院附属妇产科医院副院长陈新忠认为：“对于不同的个体会有不同的方案。早年的观点认为当宫口开到3到4公分就可以实施；从2005年开始，经有关实验证明，在第一产程的任何时间，只要产妇疼痛难忍，就可以开始进行镇痛。”

广州医科大学附属广州市妇女儿童医疗中心麻醉科主任宋兴荣认为，随着我国医疗器械和医疗药品处置水平的不断提高，从技术层面上可以实现个性化无痛分娩，让更多母亲享受分娩过程，更好满足人民群众对医疗服务的需求。要在医学的基础上，根据产妇自身情况来判断具体适合哪一种分娩方式。

据首都医科大学附属北京妇产医院产科主任医师田宁介绍，痛感有0—10级，产痛可达到10级。在第一产程的活跃期，医护人员可对产妇进行分娩镇痛，让疼痛程度降到5级。无痛分娩不仅不会使产程增长，反而会缩短产程，帮助产妇在相对轻松的状态下完成分娩。无痛分娩不会对胎儿产生影响，因为摄入的麻醉药物只局部作用于脊髓和一些神经根，且扩散到血液中的药物浓度很低。

“采取无痛分娩有一个前提，需要妇产科医生和麻醉科医生共同判断产程能否自然分娩。”湖北省麻醉临床医学中心主任姚尚龙说：“产妇知情同意后，医护人员就会在其腰椎上打针注射麻醉药剂，尽管过程简单，但要求麻醉医生具备非常熟练的技术，才能在临床上给产妇分娩带来安全性和有效性保障。”面对网友关于县级医院是否限制无痛分娩医疗条件的顾虑，姚尚龙回答：“近些年，随着有关政策的推动，无论是大医院还是县级医院，都在普及分娩镇痛的规范程序。只要是规范的医疗机构，有规范的麻醉科、妇产科，群众的需求都应当得到满足，医护人员有责任、有义务把无痛分娩服务做好。”

无痛分娩所使用的麻醉药物是否影响产后哺乳是很多准妈妈的疑虑。对此，首都医科大学附属北京妇产医院怀柔妇幼保健院护理部主任蒋博表示：“有学者对采取分娩镇痛后的母乳进行研究，尤其对乳汁中所含麻醉药、镇痛药的含量进行检测，结果显示含量微乎其微。”蒋博同时认为，采用分娩镇痛方法对产妇产后的会阴裂伤缝合痛也有所缓解，进而调节产妇分娩后的内分泌激素，有助于促进乳汁分泌，可以更好地享受到宝宝的早吸允，提高母婴喂养的成功率。

“经常有人问，打‘无痛针’后是否会导致产妇腰疼？事实上，无论有没有做椎管镇痛或者麻醉，都有将近40%的产妇在产后出现腰疼。”首都医科大学附属北京妇产医院麻醉科副主任车向明解释说，产妇在孕期中雌性激素发生了大量改变，且随着子宫逐渐增大，产妇为保持体态的稳定性，其腰肌、肋间神经肌都要参与运动，导致腰底部的韧带松弛，支撑力下降，需要一段时间才能恢复到产前。此外，产后新妈妈需要长时间站立抱孩子，而孩子的体重也在逐渐增大，在这种情况下如没有保护措施，也会对腰部造成损伤。