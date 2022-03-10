3月8日，人民好医生客户端“三八”国际劳动妇女节特别策划“无痛分娩护新生”科普行动在京举行。本次行动由中国妇幼保健协会麻醉专业委员会科普指导、首都医科大学附属北京妇产医院怀柔妇幼保健院科普支持，爱施健公司、爱朋医疗、迈瑞医疗、人先医疗特约播出。

湖北省麻醉临床医学中心主任姚尚龙表示，长期以来，“分娩必痛”的观念困扰着每位产妇。积极推进分娩镇痛，让更多人了解分娩镇痛，在改善孕妇分娩疼痛的同时让其拥有更多选择，才能实现“让产妇远离痛苦，把幸福温馨还给妈妈”。希望社会给予分娩镇痛更多的支持和关注，大力推进无痛分娩，真正实现麻醉为美好生活保驾护航的最终目标。随着人们对美好生活追求的不断深入，舒适化医疗已成为众人关注的话题。希望通过这次机会唤醒社会各界对分娩镇痛的关注和支持，从而促进我国分娩镇痛的全面推广，顺应人民群众对美好生活的向往。

首都医科大学附属北京妇产医院党委副书记、院长阴赪宏认为，分娩镇痛可以显著降低孕妇分娩期间的疼痛和不良应激反应，使胎儿顺利娩出。无痛分娩不仅仅是无痛、舒适化医疗，其本身还可以提高产程的安全性。无痛分娩是现代生育文明的一个重要体现，在人口增速放缓的时代背景下，其意义不言自明。

中国妇幼保健协会麻醉专业委员会主任委员徐铭军以《无痛分娩让产妇不痛并快乐着》为主题进行分享。他介绍，常见的分娩途径分为自然分娩和手术产，分娩过程中都离不开麻醉科医生的支持和配合。50%的产妇在分娩过程中感受到强烈疼痛，其中20%的产妇会感受到极其强烈且无法忍耐的疼痛。作为医生，应尽力对这50%有分娩疼痛的产妇进行镇痛干预，让产妇不痛并快乐分娩。

徐铭军认为，影响分娩疼痛感受的因素主要分为生理因素、心理因素、精神因素、社会因素等，而在生理因素基础上相关因素也会加重疼痛感受。他提出，无痛分娩不仅可以减少产妇身体和精神的损伤，还有提高新生儿出生时生命体征评分、降低新生儿早期死亡率、降低无指征剖宫产率和降低会阴侧切率等优点。

为了更有针对性、更广泛性地传播无痛分娩专业知识，为妇幼群体提供更好的舒适化医疗服务，主办方通过人民健康融媒体平台，向广大网友征集了关于无痛分娩的系列问题。

会上，首都医科大学附属北京妇产医院党委副书记、院长阴赪宏，湖北省麻醉临床医学中心主任姚尚龙，中国妇幼保健协会麻醉专业委员会主任委员徐铭军，北京大学第一医院妇产科主任杨慧霞，浙江大学医学院附属妇产科医院副院长陈新忠，广州医科大学附属广州市妇女儿童医疗中心麻醉科主任宋兴荣，首都医科大学附属北京妇产医院麻醉科副主任车向明，首都医科大学附属北京妇产医院产科主任医师田宁，首都医科大学附属北京妇产医院怀柔妇幼保健院护理部主任蒋博等多位专家参与答疑环节，对广大网友关心、关注的无痛分娩相关问题进行解答。