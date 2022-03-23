护士采核酸遇到女儿，没想到……

妈妈变身“大白”

原本黏人的小女儿

却没有认出自己的妈妈

这一幕，让网友破防了

近日

广东中山市博爱医院护士梁杏梅

在给市民做核酸排查时

遇到了自己的丈夫和两个女儿

从13日起

梁护士就到一线抗疫

从一个封控区到另一个封控区

她只在家里待了几个小时

当知道妈妈又要去工作时

小女儿抱着她哭了很久

5岁的小女儿

从没见过妈妈穿着防护服

尽管爸爸在一旁不断提醒

当天检测时她还是没认出

眼前的“大白”竟是自己的妈妈

梁护士说

发现小女儿没认出自己

心里百感交集

“如果孩子当时认出我

肯定不会走会求抱抱”

在这一次见面后

第二次核酸排查

梁护士选择回避家人

默默在角落里看着他们

她既怕孩子又认不出她

也怕孩子认出她后不想离开

“我怕不是她哭了就是我哭了”

虽然有些许失落

但这件事对梁护士来说

只是一个小小的插曲

“女儿和丈夫都很支持我的工作

都在给我加油

我很感谢他们”

网友评论：

“感谢医务工作者”

“谢谢你们的付出”

希望疫情早日过去

让“大白”们脱下防护服

与所爱的人团聚

来源 | 新华社、中山广播电视台

编辑 | 张俊伟

校对 | 居伟强