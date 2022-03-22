这场疫情“倒春寒”肯定能扛过去（新视野）

上班早高峰时段，经常堵车的那几个路口，最近很好走。

快速通行，心情本应是舒畅的。但想想这通畅的背后，是很多小区成了封控区，是很多人居家隔离，是很多跨城通勤的朋友出不了门，心情就黯淡下来了。

新闻里，每天刷新的新增本土病例，看着更是揪心。2022年春天的这场疫情“倒春寒”，让不少人的心气儿跌了下来。

越是艰险越向前，关键时刻气可鼓不可泄。这不是空口说白话，而是有根据的。近期全国本土聚集性疫情虽然点多、面广、频发，但并没有超过3年来疫情应对的经验范围。目前的疫情防控工具箱里的工具很多，与病毒的周旋空间很大，没必要慌神泄气。

定下心来想一想，新冠病毒一直在变异不假，可这些变异都在医学界的掌握之中，一经出现，就入毂中。从生物演化角度来说，新冠病毒在适者生存的大自然规律下，致病性不断减弱，对人的危害不断降低。而且病毒变异不管千变万变，传播途径和方式没发生新的突变。因此，之前的应对策略和措施，都还管用，无需做根本方向上的调整。

相比较疫情初起时应对手段的缺乏，今天，我们有疫苗的保护，而且是不同技术路线的疫苗。完成全程接种的人数已超12亿人，大大降低了新冠肺炎的重症率和病死率。

今天，我们有中医药的支撑。中医药在新冠肺炎防治中发挥了积极作用。“三药三方”的疗效在实践中得到了验证。

今天，我们有充足的医疗冗余。疫情防控的相关医疗设备、床位、物资并不缺乏，平战结合的疾病预防体系不断健全完善，医疗队伍经过数次战役得到了广泛深入的锻炼。

今天，我们有最广大范围的社会共识。戴口罩、少聚集、勤洗手……这些卫生知识已为绝大多数人所认同，成为全社会的一致行为规范。这种“社会疫苗”，也是疫情防控的利器。同时，在疫情发生后，大家都能主动配合流调，积极参与志愿服务，服从隔离要求，凸显了这种共识的可贵。

坚持就是胜利，上述应对手段就是我们得以坚持的底气，就是我们必将胜利的基础。而要坚持下去，还需克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。

不怕一万，就怕万一，针尖大的窟窿能漏过斗大的风。只要存在出错的可能，存在疏漏，事故就一定会发生，这是墨菲定律告诉我们的。古人说，千金之子，坐不垂堂。就是说，不要坐在屋檐下，以免被掉落的屋瓦打破头。屋瓦掉落的几率极低，但也不能心存侥幸。对不断反复的疫情，更应作如是观。

做好坚持的准备，看清坚持的方向，筑牢坚持的意志，我们就一定能扛过这场“倒春寒”。