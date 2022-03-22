坚持动态清零 中国绝不“躺平”（大健康观察）

3月20日，江苏省淮安市第三人民医院，医务人员在PCR实验室进行核酸样本检测。

赵启瑞摄

3月17日，新冠抗原检测试剂盒在天津市老百姓大药房上架销售，市民选购试剂盒，销售人员介绍使用方法。

周 伟摄

图为3月18日，长春中医药大学附属医院教授王檀在长春通源方舱医院为新冠肺炎轻症患者把脉。

新华社发



近期，中国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点，防控形势严峻复杂。对此，中国的应对之策有哪些变化？抗疫这场仗接下来要怎么打？《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》日前公布，为进一步提高科学精准防控水平提供指引。

增加抗原检测

病例发现更及时

新版《诊疗方案》提出，在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充，进一步提高病例早发现能力。

“抗原检测的特点是快速、简便。”国家卫健委临床检验中心副主任李金明介绍，抗原检测适用人群包括三类：一是到基层医疗卫生机构就诊，伴有呼吸道、发热等症状且出现症状5天以内的人员；二是隔离观察人员，包括居家隔离观察、密接和次密接、入境隔离观察、封控区和管控区内的人员；三是有抗原自我检测需求的社区居民。

国家卫健委医政医管局局长焦雅辉介绍，抗原检测作为筛查的一个重要手段，是核酸检测的重要补充，充分发挥抗原检测的“早”和“快”这两个优势，能够尽早把可能的感染者筛查出来。

“抗原检测应该用在高风险、高流行率的聚集性感染的人群检测，一般人群不要随意做抗原检测。”李金明说，核酸检测是判定新冠感染的“金标准”，抗原检测作为补充手段不能替代核酸检测，当抗原检测是阳性时，一定要拿核酸检测做确认。

“提醒做居家抗原检测的居民，最重要的一点，如果一旦抗原检测阳性，所有用过的拭子、试管、检测卡一定要装在密封塑料袋，工作人员上门时一定要把这个带走交给医疗机构，按照医疗垃圾进行处理。”焦雅辉提醒，居民购买自测抗原检测的产品不需要备案，一旦自测发现阳性以后，要及时向属地的社区报告，社区要安排专门的车辆将其转运到具有核酸检测能力的医疗机构进一步做确认，整个处理要进行闭环，如果核酸检测阳性，进入感染者管理流程。

实施分类收治

疫情防控更精准

新版《诊疗方案》明确，对病例实施分类收治：轻型病例实行集中隔离管理，普通型、重型、危重型病例和有重型高危因素的病例应在定点医院集中治疗。

为什么要实施分类收治？北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺介绍，目前奥密克戎变异株已经成为主要流行株，造成短期内出现大量感染者。但是在临床上，这些感染者的症状相对较轻，90%以上的病人都是轻症，只是一些上呼吸道感染症状，这些病人是不需要住院的。

“面对不需要住院但又有传染性的感染者，把他们集中收治在医院里将会造成医疗资源浪费，感染者多了又会造成医疗资源挤兑，因此有必要建立隔离点，把他们集中在隔离点进行隔离，由医务人员进行管理。”李兴旺说，这样既有利于病人健康恢复，也有利于疾病传播的控制。

“集中管理主要是给予轻型病例一定的对症治疗，因为轻型病例还是有发热、咳嗽、鼻塞等一定的症状，所以医务人员要给予相应的中西医结合等对症治疗。另外，也要进行病情的观察，如果这些无症状感染者和轻型病例病情发生变化，特别是有加重趋势的，要及时转诊到定点医院进一步治疗。”焦雅辉说。

“我们发现，轻症患者很快就能好。只要做好隔离和干预，这样的患者就可以不占用医疗床位，那为什么不这么做呢？”首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩表示，这不是所谓的“躺平”，而是更加科学、更加精准、更加节约资源。

调整出院标准

资源分配更合理

新版《诊疗方案》将解除隔离管理和出院标准中核酸检测Ct值从过去的40调整至国际标准的35，引发广泛关注。

“之所以作出这样的调整，是基于实践研究。”焦雅辉说，研究证明，处于恢复期的患者在核酸Ct值≥35时，样本中分离不出活病毒，意味着这样一些患者已经不具有传染性，可以出院回家。另外，基于国内对于复阳患者的研究，流调资料显示，复阳患者也没有再造成疫情的传播和传染。因此，患者在核酸Ct值达到35以后就可以出院。

“这条标准的改变，意味着我们将节省大量医疗资源，也能减少社区防控的压力。”吴浩说，这有利于医疗资源合理分配，将有更加充足的医疗资源为广大群众提供医疗保障和医疗服务。

“新版《诊疗方案》下调解除隔离和出院的Ct值至35，这样的措施标准仍是全世界最严格的。”全程参与诊疗方案修订的国家新型冠状病毒肺炎专家组成员、首都医科大学附属北京地坛医院副院长蒋荣猛表示，在调整防治政策时，国家一直是审慎严谨的，符合解除隔离和出院标准的感染者回归家庭和社会没有传染性，大家不用担心。

值得注意的是，新版《诊疗方案》将“出院后继续进行14天隔离管理和健康状况监测”修改为“解除隔离管理或出院后继续进行7天居家健康监测”。

“原先我们更多的是基于经验，14天要进行隔离管理或收治到康复医院。现在证实出院患者没有传染性以后，可以把隔离管理改变成居家进行健康监测。”焦雅辉解释，从14天缩短到7天，是因为从之前所有德尔塔和奥密克戎毒株的恢复期患者在康复医院的观察情况来看，基本上在7天之内整个身体机能都恢复到正常状态。

动态清理疫情

中国抗疫更自信

在日前举行的国新办发布会上，国家卫健委副主任、国家疾控局局长王贺胜表示，坚持“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”的总方针不动摇。

“‘动态清零’不是把病毒消灭掉，而是动态清理掉疫情。”吴浩指出，从科学视角看，人类不可能把自然界所有病毒消灭掉，但是也不能放任病毒在人群中传播而形成疫情，特别是规模性疫情，如果控制不住就会影响社会稳定，最后遭殃的还是老百姓。因此，关键在于用最小的代价实现最大的防控效果，这需要根据疫情的变化走势和病毒特点，研究找到最合适、最恰当的方案。

王贺胜指出，“动态清零”是在“外防输入、内防反弹”防控总策略的前提下，认真总结经验教训的基础上提出的防控做法，就是要立足抓早抓小抓基础，提升疫情防范和早发现的能力，快速及早地发现感染者和疫情，做到发现一起扑灭一起，切断传播链，使感染者的数量得到清零。

“‘动态清零’的目标是追求以最低的社会成本，在最短的时间内控制住疫情。”王贺胜强调，“动态清零”的核心是快速反应、精准防控，“快速”体现在快速发现、快速处置、快速阻断，“精准”体现在疫情防控的流调排查、隔离管控、社区防控、临床救治等全链条的各个环节。

“我国的防控实践较好地平衡了疫情防控和经济社会发展之间的关系，已经成为全球唯一经济正增长的主要经济体，这是来之不易的成绩。”王贺胜表示，事实证明，新冠疫情防控的“中国经验”保障了人民群众的生命健康，促进了经济的增长。坚持“动态清零”是我们14亿多人口大国当前务必守住的疫情防线，是对人民至上、生命至上理念最好的践行，也是对全球抗疫的最大贡献。