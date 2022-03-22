频繁洗手皮肤易缺水？正确使用护手霜拥有“水嫩”双手

人民网北京3月22日电 （记者乔业琼）勤洗手、正确洗手是预防传染病最有效、最便捷的方法。同时，需要注意的是，高频洗手会带走皮肤表面本就不多的皮脂腺脂质，影响皮脂膜的完整性，容易出现缺水。因此，补水、保湿等手部皮肤护理要及时跟上。

护手要兼顾“补水”和“保湿”

如果把皮肤比作一个大水库的话，往水库里倒水，就类似给皮肤补水。通过外部手段为皮肤增加水分可称之为外源性补水。

上海市疾控中心指出，通常刚洗完手时，双手要比清洗之前水嫩，那是因为洗手时皮肤表面角质层吸了水。除了洗手让手部皮肤吸收水分外，还可以通过一些补水精华或者补水喷雾等完成外源性补水。

然而，外源性补水只是暂时性的，随着皮肤表面水分的快速蒸发，几分钟后皮肤又恢复至之前的状态，甚至较之前干燥。

为了拥有水嫩的皮肤，需要把皮肤角质层吸收的水分锁住，即通常所说的保湿，所以补水的同时要做好保湿。

根据肤质和使用场景选购护手霜

要根据自己的肤质来进行选择护手霜，如果手部皮肤比较干燥，可以选择矿油、羊毛脂、蜂蜡等油脂比较丰富，质地较厚的产品。这类产品一般会有较好的封闭作用，减少皮肤表面的水分蒸发，有更好的滋润效果。

如果手部皮肤不太干燥，那么可以选择一些质地比较轻薄的产品或者啫喱状的产品，在足够保湿的同时，肤感也更为舒适。

与秋冬季的干燥不同，春天的湿度相对较高，体感也会比较舒适。可以选择一些质地比较轻薄的产品，避免使用油脂含量过高产品带来的粘腻感。

春天紫外线强度相对较高，但因为阳光比较温和，人们往往忽视了对紫外线的防护。相较于面部防晒，手部的防晒更容易被忽视。建议长时间在户外的人群，可以适当戴上手套进行物理阻隔防晒，或在手部涂抹带有防晒功效的护手霜。

视情况增加涂抹护手霜的频率

护手霜在使用频率上没有特别要求，一般在洗手后，先擦除皮肤表面多余的水分或手消产品，再均匀涂抹护手霜。

洗手时使用了碱性清洁产品，或是使用了含酒精成分的免洗型消毒产品的情况下，建议加强护理，增加涂抹次数。

也可以在手部干燥时使用补水精华或补水喷雾以后，轻拍双手使水分精华等充分吸收，擦去皮肤表面多余成分后再使用护手霜。

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