“被疫情偷走的大学时光”也是精神成长的见证

这两天，话题“被疫情偷走的大学时光”冲上了微博热搜，一些美好的憧憬被搁浅，准备好的出行计划被推迟，疫情的到来，让大学校园散落着些许遗憾。但是，校园里也有成长、收获。重庆某高校大二学生张怡帆表示虽有遗憾，但她更认同其中一条留言，“每天都是你人生中最年轻的一天”。（3月21日《重庆日报》）

与已经毕业的学长学姐相比，在校大学生这几年的校园生活有诸多不同，见证了疫情给这个世界带来的全面而深刻的影响。新生军训取消，出入校园没有从前方便，外出旅行被戴上了“紧箍咒”，集中隔离让一个宿舍的室友分别住在不同的房间，同学们习惯了做核酸检测……“被疫情偷走的大学时光”的喟叹，说到底是一种比较差异下的心理落差和相对剥夺感。

波兰社会学家鲍曼用“液化”来说明社会流动，从农业社会坚固、沉重、形状明确的固体状态转化为现代社会流动、轻灵、千姿百态的液体状态。已经持续两年多的疫情，让社会流动从“液化”状态进入部分“晶化”状态；习惯了“想去哪儿就去哪儿”的人们，不得不做出改变和调试；原本青春飞扬的大学生，也因疫情不得不压抑自己部分的利益诉求。

大学生活只有一次，谁都不可以重来。每个人都有对大学生活的心理期待，当现实与预期出现差距，难免会产生情绪问题。面对“被疫情偷走的大学时光”，教育工作者不仅要加强心理疏导，也需要春风化雨、润物无声做好育人工作。更为关键的是，大学生不能怨天尤人，而是保持内心的安宁与从容；哪怕在疫情期间，也同样可以做一些有价值、有意义的事情。

不论是“方舱医院读书哥”，还是“浙大学霸作息表”，在疫情面前依然有一些人保持了笃定的价值信仰和强大的内心世界。加强和室友的良性互动，静下心来阅读和思考，通过线上会议、在线课堂等多种方式来汲取知识和精神层面的“营养输送”……“被疫情偷走的大学时光”固然让一些愿望被搁浅，却也可以给另外一些目标的实现提供契机。哪怕因为疫情待在家里，也多了一些和父母亲人共处的时光，能够弥补一些亲情互动上的亏欠。

风雨多经人不老，关山初度路犹长。疫情不仅加深了大学生对风险社会不确定性的认知，也为他们提供了一个精神成长的机会。医护人员连夜为人们做核酸检测，许多师生自发参与志愿服务，不少同学保持了难能可贵的自律自制，疫情为各行各业的人们提供了一个磨砺意志、涵养心态的机会，有助于人们的精神成长。

疫情终会消散，人们对美好生活的追求永不止步。只要主动调适、积极改变，“被疫情偷走的大学时光”可以收获多多。毕竟，时间不等人，疫情并不意味着可以“躺平”；用积极乐观的心态去面对，哪怕处在疫情期间，个人也可以大有作为。这段看似被疫情偷走的大学时光，何尝不是收获精神成长的良机？与其计较得失，忧虑明天，不妨塌下心来，珍惜当下，感悟人生的厚重和丰满。