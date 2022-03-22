网络零售市场  释放消费潜力（大数据观察）

数据来源：商务部、国家统计局

制图：张丹峰

“下班前在手机上下单，到家时商品就送到了，再也不用为买菜发愁了。”北京市海淀区某互联网公司员工李晓阳说，以前，由于工作忙，下班买菜不方便，只能趁周末集中采购把冰箱塞满。现在，通过手机APP下单买菜，半个小时就能送上门，食材新鲜而且购买方便。“电商快速发展，给咱老百姓的吃穿用带来更多便利。”李晓阳说。

国家统计局数据显示，2021年，全国网上零售额达13.1万亿元，同比增长14.1%，增速比上年加快3.2个百分点。其中，实物商品网上零售额达10.8万亿元，首次突破10万亿元，同比增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%，对社会消费品零售总额增长的贡献率为23.6%。

“2021年，我国网络零售市场保持稳步增长，成为稳增长、保就业、促消费的重要力量，为推动构建新发展格局做出了积极贡献。”商务部新闻发言人高峰说。

90.5%

家居智能设备销售额同比增长

网购市场消费升级

“去年，我在网上购买了全套智能家居设备。网购服务越来越完善，买大件商品也很放心！”北京市朝阳区望京街道居民李高伟说。

高峰介绍，根据商务大数据监测情况，2021年我国网络零售市场消费升级趋势明显。健康、绿色、高品质商品越来越受到消费者青睐。

智能家居、智能穿戴呈现高速增长态势：家居智能设备销售额同比增长90.5%；智能腕表、智能眼镜等智能穿戴用品销售额同比分别增长36.3%、26.8%。户外用品销售额同比增长30.8%，帐篷、滑雪装备、冲浪潜水产品销售额增长迅速。有机蔬菜、有机奶、有机食用油销售额同比增长127.6%、24.1%和21.8%。

个性化、新品类、环保节能商品走热，也体现了网购市场的消费升级。京东数据显示，去年个性化产品成交额增速超过60%。智能个性类产品中，智能餐桌的成交额同比增长超过10倍，智能公仔、智能晾衣机等成交额也分别达到195%和116%；健康个性类产品中，家用洗地机成交额同比增长458%，健康秤的成交额同比增长也达到了122%。

30.1%

在线餐饮销售额同比增长

服务业电商创新势头强劲

“通过外卖，我们改变了以前在年轻消费者心目中的刻板印象，找到了新的增长点。”徐记海鲜首席执行官徐丹说。2020年，徐记海鲜顺应消费趋势，上线外卖服务。去年，徐记海鲜全国45家门店的外卖营收达1.2亿元，同比增长超27%。

高峰说，去年，我国服务业电商创新发展势头强劲。电商模式创新推动教育、医疗等优质服务资源普惠化，在线购买职业培训服务持续增长。在线餐饮整体增速加快，销售额同比增长30.1%，增速比上年提高27.9个百分点。

从服务业电商发布的数据来看，去年，小份菜、周边游、拓展课等商品订单出现明显上涨。美团数据显示，2021年，外卖销售小份菜的商家同比增长43.92%，相关菜品销量增速达45.91%。美团门票数据显示，今年春节，自然景观、滑雪场馆、人文古迹类景区等预订火热。

针对消费者不断升级的需求，服务业电商企业也在不断优化服务。为满足人们夜间购药的需求，美团买药联合全国药店药企推出扶持24小时药店的民生服务计划，使得全国24小时药店数量从2000家增至8000家，新增夜间买药用户近4000万。

2.05万亿元

2021年全国农村网络零售额

农村电商助力乡村振兴

“搭上电商的快车，我们的苹果直连消费者，不仅卖得更多，还卖得更快。”山西运城鹏凯果业负责人周杰说。去年10月，新鲜的红富士在各大电商平台上受到消费者青睐，鹏凯果业及合作社实现电商销售额超过1.2亿元，同比翻番。

高峰介绍，农村电商有效助力乡村振兴，2021年全国农村网络零售额达2.05万亿元，比上年增长11.3%，增速加快2.4个百分点。全国农产品网络零售额达4221亿元，同比增长2.8%。“数商兴农”深入推进，农村电商“新基建”不断完善。

在完善农产品供应链、推动农产品上行等方面，各电商平台积极作为，发挥作用。2020年10月以来，京东已在全国对接1000多个农特产地及产业带，直连超过500个大型优质蔬菜基地，共建70多个现代化、标准化、智能化农场；开设助农馆和特产馆超过700个，帮助偏远地区和欠发达地区的农产品、手工业产品拓展销路。

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 07 版）