江苏医保服务“不见面”办理全覆盖

本报南京3月21日电 （记者白光迪）江苏省医保局日前发布消息，为应对疫情防控形势新变化，江苏省医保部门推动所有医保公共服务事项“网上办、掌上办”，实现“不见面”办理全覆盖，保障参保人员、参保单位、定点医药机构等服务对象足不出户办理医保业务。

在“江苏医保云”、长三角“一网通办”平台、国家异地就医结算系统实现高频服务事项跨省通办、省内通办的基础上，江苏省各地医保部门通过本地公共服务平台、微信公众号等，实现医保公共服务事项“网上办、掌上办”全覆盖，并全力保障线上“不见面”办理服务渠道畅通、安全、高效，及时做好网上办理各流程环节的衔接工作，确保在承诺期限内办结服务事项。

为了让参保群众“一看就能懂、一点就能办”，江苏省各地医保部门进一步完善网上办事引导功能，提供更加简明易懂实用的办事指南和网上办事操作说明，提供申请受理、办理进度查询、结果送达等全流程、全环节网上服务。江苏省各地还将通过增加话务座席、增派政策专员现场指导等方式，提高12393医保热线接通率和群众满意率，及时高效回应群众诉求。

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 13 版）