天津津南和河南安阳现奥密克戎本土病例 呈现哪些特点？如何应对？

人民网北京1月10日电 （记者孙红丽）目前，奥密克戎变异株已成为部分国家主要流行毒株。国内天津、河南安阳都已报告感染奥密克戎变异株。

据悉，与德尔塔毒株相比，奥密克戎的传播力和隐匿性更强。天津此次疫情病毒全基因组测序属于奥密克戎变异株，呈现出传播速度快、隐蔽性强、穿透力强的特点。专家表示，常态化防控措施对于防范奥密克戎变异株依旧是最有效的。每个人要及时接种疫苗，必要时要打加强针。

天津、安阳出现奥密克戎感染者

天津市津南区9日晚报告新增20名新冠病毒核酸检测阳性者。至此，天津此轮疫情已检测出新冠阳性感染者至少40人，其中一半以上是中小学生。从天津疫情防控指挥部获悉，此轮疫情中的奥密克戎毒株来源尚不清楚，与天津市去年12月发现的境外输入奥密克戎病例“不能确认为同一传播链”。

1月9日凌晨1时许，天津召开市防控领导小组和指挥部会议指出，此次疫情病毒全基因组测序属于奥密克戎变异株，呈现出传播速度快、隐蔽性强、穿透力强的特点。针对严峻复杂的疫情形势，决定在全市范围内开展全员核酸筛查。

另外，1月10日，河南省安阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布紧急提醒：安阳市2例本土病例与天津市津南区现有本地疫情属同一传播链。

1月8日，安阳市在主动检测人群中筛查发现2例本土新冠病毒核酸阳性个案。1月9日经河南省疾控中心实验室病毒全基因组测序，显示2例本土病例感染病毒均为奥密克戎变异株BA.1分支，经分析比对，与天津市津南区现有本地疫情属同一传播链。结合流行病学调查和基因测序结果，基本锁定安阳市本次疫情的感染来源为2021年12月28日从天津市津南区返回安阳市汤阴县的1名在校大学生。

如何应对首次出现本地传播的变异株？

1月9日，中国工程院院士张伯礼接受媒体采访时表示，这次天津疫情是奥密克戎变异株首次在我国本土发生社区传播，确实传染性很强，但症状并不明显，隐匿性也强，更容易多点散发或集中暴发。

张伯礼表示新冠病毒出现奥密克戎变异株，虽然传染性增强，但海外多个临床观察研究显示，其毒性反而有减弱趋势，表现为无症状者多、肺的损伤较轻、重症患者较少等。“我们正在密切观察和总结天津疫情这方面情况”。

1月9日，中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友接受媒体采访时表示，目前传播系数的数据来看，奥密克戎在南非的传播系数是2.55，不及原始毒株在全球平均系数2.79，也不及德尔塔毒株传播系数5.08，“所以要做好常态化疫情防控，以一种平常心来看待天津此次疫情。”

吴尊友呼吁大家，防范奥密克戎要特别注意这两点：“一是由于奥密克戎症状较轻，发现更难，更易传播，对于病人个体来说是好事，但是对于群体防范来说难度更大，是一大挑战，这一点在以前的新闻报道或者讨论方面被忽略了。第二点就是奥密克戎使得疫苗效果折扣比其他的变异毒株更大，所以特别需要打加强针。”

吴尊友表示，常态化防控措施对于防范奥密克戎依旧是最有效的，他列举了11条举措，其中4条是每个老百姓都应该做的：保持社交距离、戴口罩、手卫生等个人防护措施；有发热等症状，一定要及时到发热门诊就诊；当有发热等症状的时候，在明确诊断前，不能再去参加聚会、旅行等有可能造成传播的行为；每个人要及时接种疫苗，必要时要打加强针。

张伯礼表示，从天津目前疫情排查情况发现，奥密克戎变异毒株感染有明显低龄化趋势。”他提醒，青少年儿童疫苗接种率相对较低、主动就医意识不高，是疫情防控的薄弱环节，应高度关注。

奥密克戎已成部分国家主要流行毒株

世界卫生组织2021年11月26日将新冠病毒变异毒株B.1.1.529列为“需要关注”的变异毒株，并以希腊字母“奥密克戎”（Ο）命名。

奥密克戎毒株最初之所以受到关注，主要是因为它携有大量基因突变，仅在其表面刺突蛋白上的变异就有大约30处，而新冠病毒正是通过刺突蛋白与人类细胞受体结合感染人体的。研究认为，一些变异可能会增强病毒的传染性和免疫逃逸能力。

现有证据显示，在有社区传播记录的国家，与德尔塔毒株相比，奥密克戎毒株传播速度明显更快，感染人数翻倍时间为2至3天。不过，世卫组织专家表示，目前尚不能确定11月以来观察到的奥密克戎毒株感染病例快速增长，是病毒传染性增强，还是免疫逃逸能力提升造成的，很可能两者兼有。

现有新冠疫苗还有效吗？感染过新冠病毒其他毒株的人还会感染奥密克戎毒株吗？对于这些人们普遍关心的问题，世卫组织2021年12月23日发布报告说，多项初步研究结果显示，一些接种过新冠疫苗或感染过新冠病毒其他毒株的人，其体内抗体对奥密克戎毒株的免疫效果有所降低，多国近期报告新冠二次感染病例增多。但关于新冠疫苗预防奥密克戎毒株感染有效性的数据仍然有限，尚未出现已经同行评议的研究证据。

据新华社此前报道，欧洲疾病预防与控制中心此前预测，奥密克戎毒株将在2022年头两个月取代德尔塔毒株，成为区域内的主要流行毒株。（综合天津日报、浙江日报客户端、中国青年报客户端、新华网）