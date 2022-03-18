深圳大学第一附属医院：以医学技术创新为突破 打造高水平研究型医院

近日，由人民健康策划推出的《科研的力量——全国大型公立医院管理者深度访谈》栏目走进深圳大学第一附属医院。作为集医疗、教学、科研、康复、预防保健和健康教育“六位一体”的现代化综合性医院——深圳大学第一附属医院，诞生于改革开放的大潮中，与经济特区共同成长。如何建设一所具备深圳特色的高水平研究型医院？如何通过推动医学技术创新，加强基础和临床研究？如何推动从基础研究、应用研究到技术研究，及产业化全链条布局和发展？深圳大学第一附属医院院长聂国辉给出了答案。

“以人民健康为中心” 探索建设高水平研究型医院

据悉，深圳大学第一附属医院始建于1979年，在建院早期便确定了“立足深圳、背靠内地、面向海外、开放办院”的办院方针。

聂国辉介绍：“近年来，深圳大学第一附属医院大力推进‘以治病为中心’向‘以健康为中心’转变，积极探索，勇于实践，建成了一所具备深圳特色，面向粤港澳大湾区、与国际接轨、与港澳对接的高水平研究型医院。”

高水平医院如何实现可持续发展？聂国辉认为，当务之急是探索医疗质量与安全管理的深圳标准，狠抓医疗服务的安全与质量，筑牢医院发展“生命线”，形成“以人民健康为中心”的精神，“敬业、爱院、团结、奉献”的院训，及“以人为本，传承奉献，锐意进取，科技赋能”的医院文化。

致力医学技术创新 推动产业化全链条发展布局

创新是引领发展的第一动力。聂国辉介绍，医院以开放的眼界、合作的胸怀、创新的精神，推动业务创新、服务创新、管理创新。“深圳大学第一附属医院致力推动医学技术创新，面向生命科学、生物医药、科技前沿，面对国家战略的需求和医药卫生领域重大科学问题，加强基础和临床研究。特别是要推动原创性疾病预防诊断治疗的新技术、新产品、新方案和新策略的产出，推动从基础研究、应用研究到技术研究，以及在产业化的全链条布局和发展”。

据了解，2017年，深圳大学第一附属医院成立转化医学研究院，并于2019年市编办批复为“深圳市转化医学研究院”，致力于打造粤港澳大湾区转化医学研究资源共享和服务的一个平台研究院建立与发展“临床需求-科研攻关-临床验证-推广应用”链条式反应的创新模式。

“整合发展优势资源，联合相关的企业，为医学基础研究、转化医学研究发展提供高端的技术服务平台。”聂国辉说，“推进粤港澳大湾区在医学科学领域竞争力提升，助力前沿医疗技术提升和高科技产业发展。医院也积极推进河套深港科技创新合作区‘前沿科学与技术医学转化中心’建设，立志建成管理体制创新的医学基础研究体系和具有国际视野的转化医学服务平台。”

培养为主引进为辅 打造可持续发展人才梯队

人才是立院之本，也是医院各项事业发展的核心。聂国辉介绍，医院借高端人才之力，强化优势学科引领作用，培养和造就一批具有全球视野的高水平专家、青年后备人才和有竞争力的团队。把牢学科建设龙头，形成优势学科引领、多元发展的学科体系，打造更多学科高峰。

聂国辉介绍，医院重视激励措施和容错机制的辩证实施。为鼓励原创性研究，医院制定科研人员管理办法，对顶尖的科研人才实行年薪制，配套充足启动经费，对有潜力的原创性科研项目，给予一定的发展空间。

“在内部人才培养方面，医院也修订完善了一系列的规章和制度。”聂国辉说，“对于学科骨干，我们也秉承培养为主，引进为辅的基本原则，以培养其核心竞争力为主，强化骨干人才的综合素质，形成人才梯队的中坚力量，吸纳补充优秀后备级人才，健全人才储备的机制。”