我科研团队发现新冠肺炎潜在治疗靶点

科技日报讯 （记者叶青 通讯员刘云涛 郭建文）3月15日，记者从广州中医药大学获悉，近日，该校副校长、广东省中医院（广州中医药大学第二附属医院）副院长张忠德团队与北京蛋白质组研究中心秦钧教授团队合作发现新冠肺炎潜在治疗靶点的研究成果刊发在《中国科学：生命科学》英文版上。该研究发现了一个尚未被纳入生物信息学注释常用数据库，但只在新冠肺炎患者尿液中高表达的蛋白CLYBL，并据此推测免疫调节代谢物衣康酸可作为新冠肺炎潜在治疗靶点。

新冠肺炎疫情发生后，为及时早期发现、早期干预阻断新冠肺炎患者的病情进展，在秦钧团队前期发现健康人尿液中可检测到新型冠状病毒（SARS-CoV-2）的受体蛋白ACE2的基础上，张忠德和秦钧团队基于尿液容易获取、收集的特点，迅速开展了新冠肺炎患者尿液蛋白质组的研究。

“我们分析尿液蛋白质组发现新冠肺炎患者免疫和代谢功能相关的蛋白发生了显著改变。更让人意想不到的是，在新冠肺炎患者的尿液中发现一条机体自身抗病毒免疫反应的通路被激活，该通路相关的蛋白显著高表达，显示出SARS-CoV-2激活了人体的先天免疫反应，表明尿液可以反映出感染SARS-CoV-2人体内的变化。”秦钧说。

通过对比分析了86例新冠肺炎患者、55例普通肺炎患者和176例健康对照者的尿液蛋白质组，科研团队发现了一个只在新冠肺炎患者尿液中高表达的蛋白CLYBL。

据了解，CLYBL是一种柠檬酰辅酶A裂解酶，可以将衣康酸转化为乙酰辅酶A。而衣康酸在抗氧化、抗炎症等细胞保护方面发挥着重要作用。CLYBL的高表达可能是导致抗炎代谢产物衣康酸消耗的关键因素。由此推测，CLYBL和衣康酸可能是新冠肺炎潜在的治疗靶点，补充衣康酸和抑制CLYBL可能是新冠肺炎潜在的治疗方法，这种免疫调节疗法更具有实效性，不会受到病毒突变的影响，无论是德尔塔还是奥密克戎。这一发现对于未来研究新冠肺炎药物具有十分重要的借鉴价值。