张伟代表：依托公立综合医院，布局组建公共卫生防控救治体系

人民网北京3月16日电 （记者乔业琼）新冠肺炎疫情防控中，公立医院不仅是疫情防控救治的主要力量，更是疫情早发现的关键环节，始终冲在疫情防控救治的第一线，其公共卫生职能在疫情防控救治中发挥着尤为重要的作用。全国人大代表、南昌大学第一附属医院院长张伟建议，依托公立综合医院，布局组建公共卫生防控救治体系，打造省级重大公共卫生事件医学中心。

张伟建议，按照区域内人口规模和疫情防控压力，结合国家应急队伍建设，以公立综合医院为依托，打造省级重大公共卫生事件医学中心。以群医学理念为指导，创建平疫结合的呼吸道传染病应对体系，在公立综合医院建筑设计中融入“平”和 “疫”的设计理念、结构布局和执行标准，并进行“平战”两用改造，承担危重症患者集中救治和应急物资集中储备任务，能够在重大疫情发生时快速反应，具备快速转化能力，有效提升危重症患者治愈率、降低病亡率。

“在体制机制方面，要依托省级公立医院，逐步完善省→市→区（县）三级公共卫生防控救治体系。”张伟表示，要以“平战结合、分层分类、高效协作”为原则，构建分级分层分流的公共卫生防控救治体系。以省内公共卫生救治能力突出的省级公立综合医院为依托，作为区域内重大疫情中西医结合诊治、医护人员培训的主体力量；以市级公立综合性医院作为传染病定点收治医院；区（县）及社区卫生机构则做好疫情防控、疾病预防、医疗救治转诊等服务，形成省→市→区（县）三级、垂直管理的公共卫生防控救治体系，全面覆盖、高效协作。

张伟表示，在工作职责方面，要进一步强化公共卫生防控救治体系“平”“战”时期不同职能。在“平”时，公共卫生防控救治体系的职能主要是感染性疾病医疗服务、公共卫生人员培养培训、定期常态化应急演练和新发突发传染病及公共卫生相关科研工作；而一旦突发疫情进入“战”时，公共卫生防控救治体系的职能则应快速调整为七项：一是流调溯源；二是核酸采样；三是核酸检测；四是救治康复；五是行政调度；六是后勤保障；七是经费保障。