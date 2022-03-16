2021年度营养研究十大热词发布

人民网北京3月16日电 （记者乔业琼）营养与健康是每个家庭最关心的问题之一。刚刚过去的2021年，在营养科研领域，有哪些热点关注，取得了哪些成果？近日，中国营养学会营养健康研究院依据2021年营养领域原创高质量研究，发布了“营养研究十大热词”。具体如下：

热词一：肠道菌群

肠道环境中的各种化学物质，比如饮食成分和代谢产物，都可影响肠道菌群的组成。这些物质如何塑造菌群，目前仍有很多未知。

地中海、高发酵食物等膳食模式如何改变肠道微生物组，起到慢病预防的效果；肠道微生物组如何指导膳食，为健康和疾病的膳食干预提供思路；以及食物-微生物组-免疫轴的关系等，都无一例外的进入了全球研究者的研究范畴，并成为2021年度颇具影响的研究方向。

热词二：死亡/寿命

膳食模式对寿命和死亡的影响是2021年度营养领域重要的研究话题。总体来说，营养丰富的饮食模式比如高蔬菜，水果，豆类，坚果，全谷物，不饱和植物油，鱼类和瘦肉或家禽消费以及减少精制谷物，红肉和加工肉类消费，减少钠摄入（使用盐替代品比如低钠盐）等，均可以降低心血管疾病和死亡风险，正常的BMI、不吸烟、适当的体力活动同样有益。

与此同时，慢性病或住院患者个性化营养支持的必要性不断得到科学支持。此外，对于因胆固醇量而始终争执不下的鸡蛋每日食用量这个问题，研究人员提出了食用蛋清或其他蛋白质来源代替全蛋的解决办法。

热词三：体重管理/膳食限制

基于全球肥胖趋势和体重管理基础研究及临床应用的深入，研究者们在限能量平衡膳食、间歇饮食、低碳水膳食等诸多特殊膳食模式对体重管理的作用与潜在机制方面的产出颇丰。

除了体重管理的目标之外，间歇饮食等膳食方式的安全性及对心血管系统等机体其他系统的潜在益处在今年的产出文章也非常瞩目。同时，肠道微生态在肥胖产生以及体重降低过程中的关键角色尤为受到关注，“肠—X轴”概念逐渐深入人心，其交互作用体现在多个其他器官与肠道的器官对话中，基于体重管理过程的肠道微生态变化进行针对性干预逐渐成为可能。

热词四：维生素D

维生素D在近年研究中是营养素中的“明星”。

在2型糖尿病患者中，证实了血清25(OH)D增加与全因死亡率和因特异性死亡率的风险降低独立相关；进一步机制研究深入探索了维生素D缺陷可能与肾素-血管紧张素-醛固酮系统（RAAS）激活、一氧化氮异常调节、氧化应激或炎症途径变化等心血管疾病风险因素有关。上述提示了对维生素D的关注还将继续深入和持续。

热词五：心血管疾病

心血管疾病已成为全球重大的公共卫生问题，也是当今威胁人类健康和生命的主要疾病。

2021年的研究中，油炸食品、高盐饮食、低谷物饮食模式以及高胆固醇食物的摄入与主要心血管事件、冠心病、心衰风险呈线性相关；植物化学物对肠道菌群的改善进而降低心血管疾病的风险；人群研究中，针对代谢综合征、血脂、糖尿病、体力活动和心理健康等危险因素对心血管疾病的影响，仍然占据2021年的研究主流。

热词六：Covid 19

2021年新冠病毒依旧肆虐全球，研究发现营养素或者特定膳食模式对新冠病毒有一定的预防和治疗作用。在这一年，研究发现健康的植物性饮食可降低新冠病毒感染风险和严重程度。相对应的，感染新冠病毒也可能对患者的体重管理、营养状况产生负面影响。

热词七：营养不良

2021年，低收入和中等收入国家的孕产妇和儿童的营养不良问题持续被关注。

营养不良评定诊断标准（GLIM）在临床营养领域得到更多的验证与应用，其与多种疾病临床结局的关系逐渐得到证实；包括握力在内的营养评定指标在预测临床结局与治疗效果中的角色越来越受到重视；COVID-19与营养不良发生风险、患者体重降低等密切关联；微生物补充为导向的饮食干预的作用在中度急性营养不良儿童中得到初步证实。

热词八：糖尿病&血糖生成指数/血糖负荷

随着医疗条件和健康教育的普及，糖尿病的确诊率在逐渐升高。血糖生成指数（GI）和血糖负荷（GL）相关研究不断升温。

低GI/GL的膳食模式对于血糖血脂的控制和肥胖，高血压等代谢性疾病以及炎症状态都有非常好的改善作用。而针对不同个体（肠道微生物，体脂分布，遗传风险等差异）的个性化医疗和营养支持在糖尿病控制上不断被强调。对快餐店的限制，食用多脂鱼类以及鱼油补充剂和保持足够的维生素D水平对糖尿病的预防和控制不断被重视。

热词九：脂质代谢

脂质在多种细胞活动中起着重要的信号分子作用，脂质代谢的调控，对于维持细胞稳态必不可少。脂质代谢的研究，特别是在脂肪肝、超重、肥胖、糖尿病以及癌症等疾病的机制研究中占据多数。

膳食模式是如何导致脂肪代谢的异常，进而诱发代谢性疾病的发生；营养素缺乏导致的营养失衡是脂质代谢异常的关键；营养个性化脂代谢的研究依然是2021年焦点。

热词十：膳食纤维

膳食纤维有益于保持肠道正常生理功能，修复和改善受损肠道环境，对于维护肠道健康有重要意义。膳食纤维是科研领域最关注的食物成分之一。

研究表明，乳清蛋白联合低膳食纤维可改善腹部肥胖患者脂血症。膳食纤维对胰岛素敏感性、肠道激素、身体成分、血压、能量消耗、食欲等的影响以及高膳食纤维干预微生物代谢脑轴等都是目前研究的热点内容。