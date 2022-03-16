疫情“停课不停学” 山东超500万名学生转入线上教学

新华社济南3月15日电（记者萧海川）记者15日从山东省政府新闻办举行的新闻发布会上获悉，受疫情影响，山东现有超过500万名学生转入线上教学。山东已从线上教学规范、教学活动监测、学生身心健康等方面着手，确保学生线上教学质量。

“我们已启动线上教学分级应急响应机制，可实现线上线下教学即时切换。”山东省教育厅副厅长孙晓筠说，目前，山东共有青岛等6个市和其他4个市的7个县（市、区）启动实施线上教学，覆盖中小学校4619所、学生440余万名。45所本科高校开展线上教学，覆盖在校生110余万名。162所中职学校和63所高职院校开展不同程度的线上教学工作。

记者了解到，根据当前疫情形势，山东对中小学和高等学校分别制定了线上教学指导意见，并对毕业年级学生等重点群体制定专门保障方案。同时详细规定了中小学生每日开展教学活动持续时间、总时长与体育运动时间，还开通心理咨询热线、心理辅导电话，促进学生心理健康成长。