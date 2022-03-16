新华时评：疫情防控别松懈、莫大意

近期我国疫情多发频发，防控形势复杂严峻。疫情反复再次警示我们，抗击疫情不可能一蹴而就，狡猾的病毒会钻任何防控的漏洞反扑，要打赢这场持久战，必须态度坚决、科学精准、高效处置，不惧怕任何困难，也不能放过任何隐患。

新冠肺炎疫情发生以来，我们在党中央的坚强领导下，坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针不动摇、不放松，取得了举世瞩目的抗疫成就。但在经历了两年多的持续作战后，一些地方管理上出现疏漏，有些抗疫细节抓得不够紧不够实出现偏差。

特殊时期，必须拿出特殊精神，体现特殊担当。不能因为持续时间长、压力大、疲劳而麻痹松懈，更不能因为此前取得的成就放松警惕、侥幸松劲儿。

行百里者半九十，只要没到达终点线，就不能轻言成功、歇脚停步。当下，疫情较重地区正在从严从紧开展防控工作，核酸筛查范围要更大，流调排查要更快，转运隔离要更及时，落实集中隔离、居家隔离、封控区和管控区管理措施要更严格，阻断社区传播要更彻底。必须要慎之又慎，打起十二分精神跑赢病毒，努力用最短时间实现社会面清零。

特殊时期，还要有环环相扣、锱铢必较的严谨细致。与病毒赛跑，任何环节和流程，哪怕是点滴闪失，都可能影响整体防疫节奏和成效。现实要求我们，人人都是第一责任人，都在防疫第一线，只有每个人在每个点位守好职责，居家的不添乱，一线的不放松，守望相助共克时艰，才能筑牢防疫屏障。

抗击疫情的两年多时间里，我们始终如履薄冰、枕戈待旦，经受住了一轮又一轮考验，不断提高对病毒的认识和防控能力。当前，我们更需以更大的决心、更快的速度、更高的效率，慎终如始抓好疫情防控工作，尽快控制局部聚集性疫情，打赢这一场硬仗。