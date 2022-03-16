明星卖酒“水很深” 监管要一探到底

据报道，在3月初一场酒水专场直播中，潘长江在屏幕前卖力地推销着茅台虎年生肖酒。“我和茅台董事长认识十几年了，昨晚我把他灌醉了，让他签合同给我定价权。”潘长江一边说，一边催促观众下单：“这款茅台虎年生肖酒，酒厂肯定要亏钱的，市场价一直4万多（一箱），我2万多就卖。”“这种酒一年只生产一次，喝一瓶少一瓶，非常有收藏价值！”

一名接近茅台的人士透露，所谓“潘长江认识茅台董事长十几年”并不存在。贵州茅台相关负责人公开表示，潘长江并未与公司有合作，其所谓“认识董事长十几年”等并不属实。去年3月，潘长江就因直播售卖“黄金酒”遭网友诟病，一年后又因直播卖酒“翻车”，真是“醉”得不轻。

不难发现，“灌醉茅台董事长拿到优惠价”的套路营销，已涉嫌违反《广告法》《电子商务法》《消费者权益保护法》《反不正当竞争法》以及国家广电总局《关于加强网络视听电子商务直播节目和广告节目管理的通知》等多项法律法规和政策。据报道，市场价4500元一瓶的酒，潘长江在直播间给出的“优惠价”为4799元，其玄机已不言自明。

一些名人明星不惜冒着身败名裂的巨大风险，屡屡在“红线”边缘游走试探，除了利益驱使外，另一个重要原因是明星直播带货的“水”真的很深。

潘长江涉嫌虚假宣传卖酒事件，是直播卖酒乱象的一个缩影。傍名酒以次充好、贴牌酒当品牌酒卖、虚假宣传、价格欺诈……近年来，直播卖酒这些坑人的伎俩早已成为行业公开的秘密，涉嫌虚假宣传的卖酒“网红”主播不在少数，更有甚者已沦为假酒产业链的一环。

无论是不法分子利用直播卖假酒，还是一些名人明星凭借人气打“擦边球”误导消费，于情于理于法皆不容。无论这摊“水”有多深、多浑，监管都要一探到底，依法依规从严处置，出重拳整肃乱象，让失德者、违法者“痛到不敢再犯”。从长远看，丰富监管手段，创新监管方式，推广信息化智能化监管模式，才是直播卖酒乱象标本兼治之策。