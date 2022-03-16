节能降碳，发展绿色物流（消费视窗·绿色消费新观察②）

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绿色物流是绿色发展的重要内容，是推动绿色低碳发展的题中应有之义。要加强绿色包装应用、加大新能源物流车推广力度、加强科技手段在物流环节中赋能，实现重点环节绿色化，推动绿色物流高质量发展

物流变绿，服务绿色发展

家住广东广州市越秀区的吴月凌喜欢在网上购物，但“买买买”的背后，不断堆积的快递纸箱也成了难题。最近，她收到了一个特别的快递包裹，这个快递纸箱的内侧设计了示意线条，按照提示把快递箱拆开平铺，沿着示意线裁开，很快就制作出了一个置物架。

“既有意思也有意义。这种创意改造既能锻炼消费者的动手能力，也能变废为宝践行环保责任。”吴月凌说。使用这种特别的纸箱是顺丰推出的“‘箱’伴计划”中的一个举措。截至目前，顺丰已在全国大中城市投放了数十万个创意纸箱，鼓励用户动手对旧纸箱进行创意改造再利用，推动快递物流绿色化。

今年的《政府工作报告》提出，持续改善生态环境，推动绿色低碳发展。中国宏观经济研究院研究员王蕴表示，流通是社会大生产循环中的重要环节，绿色物流的发展对促进社会大生产绿色发展具有重要意义，是推动绿色低碳发展的题中应有之义。

2021年，我国快递年业务量突破千亿件级别，已连续8年稳居世界第一，日均服务用户近7亿人次。国家统计局数据显示，当前交通运输、仓储和邮政业能源消费量已由2003年的1.28亿吨标准煤增至2019年的4.39亿吨标准煤，占我国能源消费总量的比例由6.50%提升至9.01%。促进绿色物流产业发展、构建低碳生态，成为一项日益重要且迫切的任务。

前不久，国家发改委、商务部、市场监管总局等7部门发布《促进绿色消费实施方案》提出，加快发展绿色物流配送。北京工商大学商业经济研究所所长洪涛认为：“绿色物流涉及包装、运输、仓储和配送等方面，由生产者、销售者和消费者共同参与，需要各方共同努力才能实现。”

王蕴表示，近年来，在绿色发展理念和相继出台的绿色低碳发展政策引导下，我国绿色物流呈现较快发展态势，正在向低污染、低消耗、低排放、高效能、高效率、高效益的现代化物流转变。各地加快建设绿色物流仓储园区，通过采用高效节能设备、加快物联网、云计算和大数据等技术应用，进行物流智能化改造，优化仓储设计等，减量和可循环成为快递包装绿色化发展的重要内容。

“探索建设绿色仓储，实现科技节能；积极倡导绿色回收，实现变废为宝；扎实推行绿色采购，加强源头管控。这一系列新业态新模式正在加快推行，助推绿色物流行业供给侧结构性改革。”洪涛说。

协同发力，促进低碳环保

“自从更换了电动物流车，最明显的就是装车时再也没有燃油车呛鼻的尾气味道了。”京东“亚洲一号”智能产业园区第一传站车队负责人王帅使用电动物流车驾轻就熟，他是京东的物流用车从燃油车转向低碳电动化的见证者与参与者。“我们在2017年就把北京的自营城配车辆全部更换为新能源车辆了。前不久，有一批已经到了年头，刚完成了一批新车型的替换。”他说。

目前，越来越多物流企业相继启动碳减排路径规划，从加强绿色包装应用、加大新能源物流车推广力度、加强科技手段在物流环节中的赋能等角度出发，积极推进重点环节的绿色发展。

大力推行绿色包装，降低包装能耗——

绿色包装是发展绿色物流的重要内容。不少市场主体纷纷在快递包装的减量和循环上做文章。最近，在一些城市的顺丰速运营业点，除了传统的纸质包装盒外，还多了不少银灰色的箱子，这就是顺丰自主研发的新型快递循环箱“丰多宝”。这种包装箱采用的是更易回收的单一化材料PP蜂窝板材，采用的是自锁底折叠结构和全箱体魔术贴粘合模式，免去使用胶带纸等耗材。

天猫超市利用智能算法，根据包裹大小“量体裁盒”，让包装箱使用量降低了15%；通过原箱配送、循环包装等方式，让快递“绿”起来。目前，天猫超市有七成包裹均为循环利用纸箱，不产生二次包装。京东物流加快循环包装研发应用，推广原发包装、简约包装、纸箱减量化、胶带瘦身、填充物减量化、仓内作业无纸化等举措，切实推动包装减量化。以原发包装为例，京东物流通过入仓优惠政策，激励上游品牌商企业推行原发包装，目前宝洁、联合利华等品牌商上千种商品已实现出厂原包装可直发，累计已减少物流纸箱使用2亿个以上。

加快推行绿色运输，促进节能减排——

在广东深圳市工作的货车司机谢伟绵以前一直开燃油货车，去年11月，他在货拉拉平台租了一辆新能源货车，开启了他的新能源货车运货生涯。

“现在消费者的环保意识更强了，很多用户在平台下单时会优先选择新能源货车。由于新能源货车载货空间比较大，不少老客户会在备注上说明要新能源货车，这种情况我每天都能遇到。”谢伟绵说。

据货拉拉创始人及首席执行官周胜馥介绍，在货拉拉平台上，新能源车辆的比例在不断提升。如在深圳、广州等城市，平台上新能源车辆占比超过30%。“未来我们将以平台司机和物流用户的需求为中心，持续提升新能源货车在平台整体车辆中的占比，推动绿色物流与低碳交通高质量发展。”周胜馥说。

2015年，顺丰正式批量采购新能源汽车，在日行驶里程180公里以内的运输场景全面使用新能源车辆，涉及支线、重货收派、普通收派。目前，京东物流已在全国7个大区、50多个城市，总计布局使用新能源车约2万辆，并大量使用清洁能源充电基础设施，每年可减少约40万吨二氧化碳排放。

科技赋能，提升流通效率

一辆辆物流车进进出出，一块块屏幕实时监测物流信息，物流与信息流交相辉映……江南云港物流总部产业园坐落于江西南昌市青云谱区，通过引进宁波全致、车联天下等“互联网+物流”综合技术平台龙头企业，将货源、车源、仓储、配送等行业信息汇总共享，有效降低物流信息成本，提升物流配送速度。

以互联网、大数据等为代表的数字科技创新为绿色物流按下加速键。“目前，产业园聚集大型物流企业120多家，相关供应链企业70多家，汇聚检验检疫、展示交易等多方位、全景式物流服务，提供一站式物流服务解决方案。”江南云港物流总部产业园董事长张新辉说。

江西方众物流科技有限公司于2021年2月成立，并入驻江南云港物流总部产业园，目前注册货车司机1万多名，会员货主企业1000多家，通过线上车货匹配，有效减少货车运输过程中的空载率，降低能源消耗和碳排放，提高了司机的实际收入。公司负责人陈梦青说：“在线接单、平台支付运费、开具运输发票等服务，解决了货主与司机信息不对称的痛点问题。今年1月公司交易额4000多万元，2月交易额突破1亿元。”

“建立‘互联网+’物流综合信息服务平台，实现信息资源服务互通共享，对接消费、流通、生产，形成多业联动、融合发展，推动物流绿色高质量发展。”江西省物流行业协会秘书长黄利文说，抓住“互联网+”机遇，让物流更加智慧化、智能化，这些都会促进物流转型升级，物流将步入“互联网+”高效物流的快车道。

创新技术应用正有效提升运配效率，降低能源损耗。京东“亚洲一号”智能产业园通过调度算法和运筹优化技术，指挥车辆精确地走向适合的月台；同时，通过可视化导引、摄像头识别，指导司机准确停靠，有效降低车辆在园区外的排队时间，以及在园区内的等待时间。

美团配送利用人工智能、5G应用、物联网、云计算等物流科技，结合配送行业数智化升级的痛点和需求，对配送行业的降本提效产生了重要的促进作用，共同助力配送行业数字化转型升级。其中，在配送调度方面，通过合理划分配送区域、智能实时调度，持续优化骑手、消费者和商家的体验和效率，助力线下零售提升运营效率。

“要继续以科技助力低碳供应链。”王蕴说，物流企业要通过引进、消化与自主创新相结合，加大新能源、新材料以及节能技术的研发力度，加快推广经济性较强的绿色物流技术装备，同时，通过业务积累和技术创新，将物联网、大数据算法、人工智能等技术融合到实际场景中，加快构建绿色化、智能化、信息化的物流产业链，助力全流程提质增效和低碳减排。

《 人民日报 》（ 2022年03月16日 19 版）