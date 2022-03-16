还在为电动汽车“里程焦虑”？ 教你9种用车“良方”

人民网北京3月16日电 （记者乔业琼）近年来，纯电动小客车走进了千家万户，但是“里程焦虑”一直是阻碍消费者选购新能源车的最大问题之一。为此，在国家汽车质量检验检测中心(北京顺义)的协助下，北京、天津、河北省消费者协会联合总结出部分电动汽车用车方法。具体内容如下：

避免过度放电。合理规划出行路线，避免出现过度放电的情况（电量耗尽），电池过度放电会对电池组造成不可逆的损伤，导致电池寿命以及容量的下降，尽量避免电池电量下降到20%以下后进行充电。

不必追求满电量。充电前，检查充电枪，选择干燥、洁净的充电枪。在不影响出行的情况下电动汽车充电至50%～90%的电量可以提高电池的使用寿命，尽量做到随用随充，避免长时间充电或者长时间搁置车辆。

减少大功率直流快充的频率。频繁大功率直流快充影响电池使用寿命，在不赶时间的情况下，尽量选择慢充，且慢充的充电转换效率高于快充。

注意电动汽车的停放环境。尽量不要将电动汽车在温度过低（小于-30℃）或过高（大于60℃）的环境下长时间（大于8小时）停放，这样会导致电池寿命以及容量的下降，高温容易增加电池自燃的风险。电动汽车长期不用的情况下，电池电量保持在50%左右最佳。

减少急加速的行驶工况。电动汽车电机有扭矩越大其对应的电机效率越低的特点。所以在急加速等电机需要高扭矩工作状态的行驶工况下，电机的耗电量将会加大，平稳加速可以节约能耗。

减少超高速的行驶工况。在行驶过程中，车辆的行驶阻力随车速的提高而增加，同时电池的放电效率随着电机的功率增加而降低，所以超高速行驶的电动汽车耗电量远远高于低速行驶的电动汽车。在不影响其他车辆通行的情况下，车速维持在100km/h以下为宜。

合理利用能量回收系统。在不影响驾驶舒适性的情况下，驾驶模式选择节能模式，能量回收挡位选择高能量回收，合理控制车距，减少急减速的情况发生，可以有效提高续驶里程。

夏季及冬季用车略有区别。夏季用车时，高速行驶中的车辆由于空气阻力的原因，开空调比开窗通风省电。冬季来临，应把冷车胎压补至厂家推荐胎压，可以避免电量浪费在行驶阻力的增加上；使用时应提前暖车，避免因车窗起雾，而开启外循环以及除霜除雾功能，导致电量不必要的浪费；下雪后，不仅要清理玻璃上的积雪，也应清理前机盖的积雪， 防止高速行驶过程中，飞起的积雪阻挡驾驶视线；有条件的车主尽可能将车辆停置室内，有助于保持电池温度；部分车型可通过充电来保持电池温度，停置时可插充电枪保持电池温度，从而提高车辆在冬季的续驶里程。

选择良好道路行驶。电动汽车电池组通常在车辆底部，所以应选择良好路面行驶，避免崎岖路面对电池包造成损伤，严重的撞击会导致电池变形发生短路等情况。虽然电动汽车的防水等级一般在IP67级，但是也应尽量避免涉水行驶的发生。